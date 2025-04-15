红十字会官员周一表示，身份不明袭击者在尼日利亚高原州杀害了近 50 人。该事件是以社团间冲突和致命的土地纠纷而闻名的这一地区发生的最新一轮暴力事件。

周日晚间巴萨地方政府区内的兹克村和基马克帕村遭到袭击。就在两周前，袭击者还袭击了高原州博科斯区的几个村庄，造成 48 人死亡。

土地纠纷主要是牧民和农民之间的纠纷往往会升级为致命的暴力事件。尤其是在高原地区，那里农村地区的安全力量薄弱，有罪不罚现象很常见。

红十字会官员表示：“我可以确认，共有 47 人死亡，22 人受伤并被送往医院接受治疗，另有 5 座房屋被烧毁。”

兹克村居民多卡斯·约翰说：“袭击者对我们来说并不陌生，他们进入社区并向四周开枪，造成 8 人死亡。”

来自基马克帕的约翰·阿达穆 (John Adamu) 表示，袭击者在他的村庄杀害了 39 人。

截至周一袭击原因和袭击者身份尚不清楚。警方官员没有回应置评请求。

社区间暴力

数百万来自不同背景的尼日利亚人生活在一起，高原州的社区间暴力事件时有发生。

研究人员表示，高原地区冲突的原因很复杂。

随着非洲人口最多的国家农民使用的土地数量不断增加，牧场面临气候危机的压力。

近几十年来，土地掠夺以及当地“原住民”与外来者之间的政治和经济紧张局势加剧了分歧。

专家们表示，当暴力事件爆发时，糟糕的警务管理几乎肯定会引发报复性袭击。

上周军队在巴萨地区发现了一名失踪的 16 岁牧羊人的无头尸体。牧羊人的牛也被偷走。

本月早些时候，博科斯发生枪击事件后，当地一名官员告诉记者，暴力事件是“种族和宗教清洗”的结果，袭击者“讲富拉尼方言”。

当地牧羊人协会对上述言论提出了批评，称富尔富德语（官方名称）在该国被广泛使用，“甚至罪犯也使用”。

高原州政府“强烈”谴责暴力袭击事件，称其为“无端”的袭击。

高原州信息和通信专员乔伊斯·拉姆纳普 (Joyce Ramnap) 表示：“这一系列袭击对该州爱好和平的人民的生命和生计构成威胁。”