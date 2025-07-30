华盛顿特区-美国国务院表示，唐纳德·特朗普总统和以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在加沙饥荒危机问题上的不同表态不应被解读为双方存在意见分歧。

美国国务院发言人塔米·布鲁斯周二告诉记者：“我们看到特朗普总统和内塔尼亚胡总理之间关系非常好。”

布鲁斯补充道：“加沙局势瞬息万变，尤其是考虑到人道主义援助工作方面的新举措。”

周一特朗普在苏格兰被问及：“您是否同意内塔尼亚胡关于‘加沙没有饥荒’的说法？”他回应道：“根据我在电视上看到的情况，我不能说我特别同意，因为那些孩子看起来很饿。”

特朗普后来表示：“有些孩子……这是一个真实的饥饿状况。我亲眼目睹了，这是无法伪装的。所以我们会更加积极地参与。”

这些言论与内塔尼亚胡周日的声明相矛盾，内塔尼亚胡表示：“加沙没有饥饿政策，加沙也没有饥饿。”

布鲁斯表示，特朗普总统出于人道主义考虑优先考虑外交解决方案，并称特朗普总统是一位“务实”的领导人，他“随时准备采取行动实现停火与和平”。

布鲁斯承认对加沙的援助不足，他说：“没有人否认迄今为止提供的人道主义援助不足。然而，我相信在这种环境下，援助永远不够。”

他表示：“在特朗普总统的领导下，我们将继续努力提供更多粮食和其他援助方面的支持。”

“需要向加沙运送大量紧急粮食援助。”根据加沙卫生部的数据，自2023年10月以来，约有150名巴勒斯坦人死于饥荒，其中88人是儿童。

联合国消息人士称，在由以色列支持的美国非政府组织加沙人道主义救济基金会管理的援助站，约有1000名饥饿的巴勒斯坦人被以色列士兵枪杀。

联合国各机构周二在一份联合声明中宣布，需要采取紧急行动，以“防止”巴勒斯坦领土发生大规模饥荒。

世界粮食计划署（WFP）、联合国儿童基金会和联合国粮食及农业组织（FAO）警告称，加沙“正处于全面饥荒的边缘”，并强调时间正在迅速流逝。

世界粮食计划署执行主任辛迪·麦凯恩在一份联合声明中表示：“为防止大规模饥荒，我们必须立即、不受阻碍地向加沙提供大规模粮食援助，并每天不间断地持续提供这种援助。”

美国国务院发言人塔米·布鲁斯严厉批评了法国和沙特阿拉伯在联合国主办的“两国方案”会议。

布鲁斯在新闻发布会上表示：“联合国在纽约就所谓的‘两国解决方案’举行了一场毫无成效且时机不当的会议。这是在旨在结束加沙冲突的敏感外交努力中进行的宣传行动。”

布鲁斯表示：“这次会议非但不会促进和平，反而会延长战争，鼓舞哈马斯，并破坏世界各国为寻求解决方案所做出的切实努力。”

她强调，美国不会参与“这种侮辱”，而是将继续领导“世界各国为结束冲突、实现持久和平所做出的切实努力”。

与此同时，沙特阿拉伯和法国呼吁联合国各国支持一项宣言，该宣言呼吁以色列和巴勒斯坦采取“具体、有时限且不可逆转的步骤”，以实施两国方案。

上周法国总统埃马纽埃尔·马克龙宣布，法国将承认巴勒斯坦独立。

英国首相基尔·斯塔默周二也宣布，如果以色列不采取包括接受加沙停火在内的“具体措施”，英国将于9月正式承认巴勒斯坦国。

英国和法国对巴勒斯坦国的支持（巴勒斯坦国已得到140多个国家的承认），以及这两个关键盟友（均为联合国安理会常任理事国和拥有否决权的成员国）就以色列问题立场的转变，被视为巴勒斯坦斗争的重要转折点。