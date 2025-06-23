克里姆林宫表示，俄罗斯准备在中东局势升级的背景下，以多种方式协助伊朗，但具体取决于德黑兰的需求。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫周一在新闻发布会上对记者表示，“我们已经提出了调解努力。这是具体的行动。我们已经表明了我们的立场，这也是对伊朗方面的一种非常重要的支持形式。”

自6月13日特拉维夫对伊朗多个地点，包括军事和核设施，发动突袭以来，以色列和伊朗之间的空中冲突持续升级，伊朗随后进行了报复性打击。

与此同时，美国于周日早些时候袭击了伊朗的三个主要核设施，美国总统唐纳德·特朗普声称这些设施遭受了严重破坏，甚至“被摧毁”。

关于俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格奇在莫斯科的会谈，佩斯科夫表示，这次会谈将提供交换意见的机会，并让德黑兰有机会向莫斯科通报其关于当前局势的提议和看法。

‘独立进程’

佩斯科夫表示，目前局势中的参与方数量有所增加，他说：“当然，我们对此表示谴责，并对此深表遗憾。”

他提到，普京和特朗普在最近的对话中多次讨论了伊朗问题，但俄罗斯总统并未被告知周日的袭击事件。

佩斯科夫在回应特朗普关于伊朗政权更迭的言论时说道，“我们认为，一个国家的领导层命运应该由该国人民决定，而绝不能由第三国或第三国的领导层决定”。

他还表示，美国对伊朗的打击不会影响莫斯科与华盛顿之间的对话，因为这些是“独立的进程”。

佩斯科夫说道，“目前尚不清楚这些核设施发生了什么，是否存在辐射危险。尽管国际原子能机构（IAEA）表示，目前没有辐射污染的迹象。但这些问题无疑引发了正当的担忧。”