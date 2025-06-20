周日凌晨，伊朗导弹深深击中——不仅是以色列领土，更是以色列科学骄傲的核心。

魏茨曼科学研究所，这个位于全球前列的研究中心，几十年来在生命科学、物理学和化学领域享有盛誉，如今却在一次直接袭击中遭受重创。以色列官员和科学家称，这既是战术上的打击，也是象征性的打击。

教授奥伦·舒尔迪纳站在拥有16年历史的实验室废墟旁说道，“他们成功地伤害了以色列科学的皇冠明珠。这对他们来说是一种道德上的胜利。”

虽然这次袭击没有造成人员伤亡，但其影响却是毁灭性的。

两栋建筑直接被击中——一栋是生命科学实验室，另一栋仍在建设中。至少还有十几栋建筑受损，窗户被震碎，钢结构扭曲，先进的研究环境被摧毁成一片焦黑的废墟。

教授萨雷尔·弗莱施曼说道“这是许多人一生的心血，一些实验室几乎被彻底摧毁。真的，什么都没剩下。”

伊朗改变策略

多年来，以色列通过秘密暗杀针对伊朗核科学家，试图延缓或破坏德黑兰的核计划。而这次袭击表明，伊朗似乎在传递一个信号：它现在也将以色列的科学精英视为目标。

魏茨曼科学研究所成立于1934年，以以色列第一任总统命名，经常被评为全球顶尖研究中心之一。它曾建造以色列的第一台计算机，并与以色列国防工业有联系，包括与国防公司Elbit Systems的合作。

分析人士约埃尔·古赞斯基表示，这种联系可能是其被选为目标的原因之一。他说，“该研究所象征着以色列的科学进步。而伊朗正在传递一个信息：‘你们针对我们的科学家，我们就针对你们的科学家。‘”

这并不是伊朗第一次试图针对与魏茨曼研究所有关的科学家。

2023年，以色列当局挫败了一起据称与伊朗有关的阴谋，计划追踪并暗杀一名居住在校园内的核科学家。几名来自被占领的东耶路撒冷的巴勒斯坦嫌疑人在计划实施前被逮捕。然而，这次袭击比以往的计划更进一步。

舒尔迪纳教授回忆起穿过废墟时的情景，声音颤抖：“没有什么可以挽救了。没有任何痕迹。我们所有的研究都停滞了。重建需要数年时间。”

随着校园仍然关闭，科学家们正在努力估算何时以及如何恢复工作。

除了破坏之外，这些相互攻击标志着冲突的一个转折点——战场从导弹扩展到了思想。

舒尔迪纳说道，“这对我们能够创造的科学造成了非常重大的损害。”