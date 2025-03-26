丽莎·索尔伦·克里斯蒂安森几乎每天早上四点起床，开始编织厚实的羊毛毛衣。这些毛衣因其保暖性和庆祝格陵兰传统因纽特文化的多彩图案而备受全球买家的青睐。

她的早晨习惯包括快速浏览新闻，但最近，这一习惯却让她的平静被打破，因为关于美国总统唐纳德·特朗普对她家乡格陵兰的意图的报道层出不穷。

“我感到不知所措，”克里斯蒂安森本月早些时候说道，当时她正望向海面，湛蓝的冰山漂浮在近海处。

克里斯蒂安森今年57岁，是因纽特人和丹麦人的后代。她珍视格陵兰，这片土地是她家族的巨大骄傲。她的父亲是一位艺术家和教师，设计了红白相间的格陵兰国旗。

“在他临终时，他谈了很多关于国旗的事情。他说，国旗不是属于他的，而是属于人民的。”她说道。

“有一句话我一直记得。他说，‘我希望这面旗帜能团结格陵兰人民。’”

焦虑之岛

随着全球变暖使北极地区的通道逐渐开放，格陵兰人越来越担心他们的家园——丹麦的一个自治地区——成为美国、俄罗斯和中国之间竞争的棋子。他们害怕特朗普试图控制格陵兰，这片土地拥有丰富的矿产资源，并处于战略性的空中和海上航线交汇点，这可能会阻碍他们迈向独立的道路。

这些担忧在上周日进一步加剧，美国副总统J.D.万斯的妻子乌莎·万斯宣布，她将在本周晚些时候访问格陵兰，参加全国狗拉雪橇比赛。此外，美国国家安全顾问迈克尔·沃尔兹和能源部长克里斯·赖特也将访问位于格陵兰北部的美国军事基地。

这一消息激化了本月早些时候的紧张局势。当时，特朗普在格陵兰人选出反对成为美国一部分的新议会仅两天后，再次重申了他想要吞并格陵兰的愿望。特朗普甚至含蓄地提到可能的军事压力，指出美国在格陵兰的军事基地，并表示“也许你们会看到越来越多的士兵驻扎在那里。”

这一访问的消息立即引发了当地政治家的强烈反对，他们将其描述为美国在他们试图组建政府时展示权力的行为。

“必须明确指出，我们的完整性和民主必须得到尊重，不受任何外部干涉，”即将卸任的总理穆特·博罗普·埃格德说道。

自1721年以来，格陵兰一直是丹麦的一部分，但几十年来一直在朝着独立的方向迈进。这是大多数格陵兰人支持的目标，尽管他们对何时以及如何实现这一目标存在分歧。他们不想用美国的统治来取代丹麦的统治。

问题在于，在国际紧张局势加剧的背景下，特朗普将格陵兰视为美国国家安全的关键，格陵兰是否能够掌控自己的命运。

大卫与歌利亚

尽管格陵兰在面对世界最强大超级大国时杠杆有限，但特朗普通过与格陵兰和丹麦发生争端，而不是与其北约盟友努克和哥本哈根合作，犯下了战略错误。华盛顿战略与国际研究中心的北极问题专家奥托·斯文森表示。

他说，特朗普的行为团结了格陵兰人，并增强了他们的民族认同感。

“你会感受到格陵兰人对自豪感和自决权的强烈意识，他们并没有被来自华盛顿的压力吓倒，”斯文森说道。“他们正在尽一切努力让自己的声音被听到。”

丹麦在2009年通过《格陵兰自治法案》承认了格陵兰在其选择的时间独立的权利，该法案得到了当地选民的批准并由丹麦议会批准。自决权也被写入了1945年美国批准的《联合国宪章》。

美国国家安全

但特朗普更关注美国的经济和安全需求，而不是小国的权利。自今年1月重新上任以来，他已多次施压乌克兰签署稀土矿协议，威胁收回巴拿马运河，并暗示加拿大应成为美国的第51个州。

现在，他将注意力转向了格陵兰，这片土地上有56,000名居民，其中大多数是因纽特人。

在北极海冰融化重新点燃对能源和矿产资源的竞争，并吸引了俄罗斯军事存在增加的背景下，格陵兰守护着通往北极的通道。

位于岛屿西北海岸的皮图菲克空间基地支持美国和北约的导弹预警和空间监视行动。

在特朗普连任之前，格陵兰人曾希望利用这一独特地位帮助国家实现独立。但现在，他们担心这使他们变得更加脆弱。

塞巴斯蒂安·罗辛在一家提供努克峡湾游览的水上出租车公司工作，他对特朗普试图接管格陵兰感到沮丧，尤其是在格陵兰刚刚开始主张自主权并庆祝其因纽特人起源之际。

“捍卫‘我们的国家是我们的国家’这一理念是如此奇怪，因为它一直是我们的国家，”他说。“由于殖民主义，我们才刚刚找回我们的文化。”

战略重要性

格陵兰人并非不喜欢美国。

几十年来，他们一直欢迎美国人。

二战期间，美国实际上占领了格陵兰，修建了一系列空军和海军基地。

战后，哈里·杜鲁门总统的政府曾提议购买这座岛屿，因为“格陵兰对美国防御的重要性极高”。丹麦拒绝了这一提议，但签署了一项长期基地协议。

当特朗普在其第一任期内重新提出这一提议时，丹麦迅速拒绝，并将其视为吸引头条新闻的噱头。但现在，特朗普正以新的热情追求这一想法。

本月早些时候，他在国会联席会议上发表讲话时表示，美国需要控制格陵兰以保护其国家安全。“我认为我们会得到它，”特朗普说。“无论以何种方式。”

马绍尔群岛的模式？

尽管如此，特朗普在格陵兰也有崇拜者。

而且没有人比约根·博阿森更支持他。当他接受美联社采访时，博阿森穿着一件印有特朗普照片的T恤，照片中特朗普举起拳头，脸上流着血，背景是去年一次暗杀未遂事件。T恤下方写着“美国硬汉”。

博阿森为一个名为“美国曙光”的组织工作，该组织由前特朗普官员托马斯·丹斯创立，旨在促进美国与格陵兰之间的更紧密联系。

这位前砖瓦工自称“110%因纽特人”，他对丹麦有一系列不满，大多源于他认为在殖民统治期间对当地人的不公待遇。

特别是，他提到因纽特妇女在20世纪70年代被未经允许植入避孕装置的事件。

博阿森认为，特朗普必须采取行动确保美国的“后门”安全，因为丹麦未能保证格陵兰的安全。

但即便如此，他也希望格陵兰独立，成为美国的盟友，而不是第51个州。

他设想的是类似于马绍尔群岛在1986年与美国谈判达成的自由联合协议。该协议承认太平洋群岛为一个主权国家，拥有自己的外交政策，但将国防和安全控制权交给美国。

“现在是2025年，”博阿森说。“所以我不相信他们能来这里接管。”

无论发生什么，大多数格陵兰人都同意，岛屿的命运应该由他们自己决定，而不是特朗普。

“我们必须团结在一起，”克里斯蒂安森说道，她的编织针发出清脆的声响。