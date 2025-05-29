国际
5分钟阅读
美国法院阻止特朗普关税生效
由三名法官组成的合议庭表示，特朗普使用关税的做法之所以被阻止，不是因为它不明智，而是因为联邦法律不允许这样做。
美国法院阻止特朗普关税生效
Trump's on-and-off-again tariffs, which he has said are intended to restore US manufacturing capability, have shocked US financial markets. / Reuters
2025年5月29日

美国贸易法院阻止了总统唐纳德·特朗普提出的“解放日”关税生效，裁定总统因对从对美贸易顺差国家的进口商品全面征收关税而超越了其权限。

位于曼哈顿的国际贸易法院表示，美国宪法赋予国会专属权力来监管与其他国家的贸易，这一权力并未因总统为保护美国经济而动用的紧急权力而被取代。

三名法官组成的小组在周三的裁决中表示，“法院并未对总统使用关税作为杠杆的智慧或可能的效果作出评价。这种使用之所以不被允许，并非因为它不明智或无效，而是因为联邦法律并未授权此类行为。”

特朗普政府随后几分钟内提交了上诉通知。

这一裁决涉及两起诉讼案件，其中一宗由非党派组织“自由正义中心”代表五家从受关税影响国家进口商品的小型美国企业提起，另一宗由13个美国州提起。

这些企业包括一家位于纽约的葡萄酒和烈酒进口商，以及一家位于弗吉尼亚州的教育套件和乐器制造商等，他们表示关税将损害其业务能力。

目前至少还有五起针对海关关税的案件正在审理中。

白宫副幕僚长兼特朗普主要政策顾问之一的斯蒂芬·米勒在社交媒体上简短发文批评法院，称：“司法政变已经失控。”

俄勒冈州总检察长丹·雷菲尔德是一名民主党人，其办公室主导了州政府的诉讼，他称特朗普的关税“不合法、鲁莽且对经济具有破坏性”。

雷菲尔德在声明中表示，“这一裁决重申了我们的法律是有意义的，贸易决策不能由总统随意决定。”

特朗普声称，根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA），他拥有广泛的关税设定权力。该法旨在应对国家紧急状态下的“异常和特殊”威胁。

历史上，该法通常用于对美国敌对国家实施制裁或冻结其资产。而特朗普是第一位利用该法实施关税的美国总统。

司法部表示，这些诉讼应被驳回，因为原告尚未因尚未支付的关税受到损害，而且只有国会而非私人企业可以挑战总统根据IEEPA宣布的国家紧急状态。

在4月初实施关税时，特朗普称贸易逆差是国家紧急状态，因而对所有进口商品征收10%的全面关税，并对与美国贸易逆差最大的国家（尤其是中国）征收更高的税率。

其中许多针对特定国家的关税在一周后被暂停。特朗普政府于5月12日表示，在与中国达成长期贸易协议的过程中，也将暂时降低对中国的最高关税。两国同意至少在90天内互相削减关税。

特朗普反复无常的关税政策，他声称是为了恢复美国制造业能力，已令美国金融市场感到震惊。

周三的裁决可以向位于华盛顿特区的美国联邦巡回上诉法院上诉，最终可能提交至美国最高法院。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us