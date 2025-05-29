美国贸易法院阻止了总统唐纳德·特朗普提出的“解放日”关税生效，裁定总统因对从对美贸易顺差国家的进口商品全面征收关税而超越了其权限。

位于曼哈顿的国际贸易法院表示，美国宪法赋予国会专属权力来监管与其他国家的贸易，这一权力并未因总统为保护美国经济而动用的紧急权力而被取代。

三名法官组成的小组在周三的裁决中表示，“法院并未对总统使用关税作为杠杆的智慧或可能的效果作出评价。这种使用之所以不被允许，并非因为它不明智或无效，而是因为联邦法律并未授权此类行为。”

特朗普政府随后几分钟内提交了上诉通知。

这一裁决涉及两起诉讼案件，其中一宗由非党派组织“自由正义中心”代表五家从受关税影响国家进口商品的小型美国企业提起，另一宗由13个美国州提起。

这些企业包括一家位于纽约的葡萄酒和烈酒进口商，以及一家位于弗吉尼亚州的教育套件和乐器制造商等，他们表示关税将损害其业务能力。

目前至少还有五起针对海关关税的案件正在审理中。

白宫副幕僚长兼特朗普主要政策顾问之一的斯蒂芬·米勒在社交媒体上简短发文批评法院，称：“司法政变已经失控。”

俄勒冈州总检察长丹·雷菲尔德是一名民主党人，其办公室主导了州政府的诉讼，他称特朗普的关税“不合法、鲁莽且对经济具有破坏性”。

雷菲尔德在声明中表示，“这一裁决重申了我们的法律是有意义的，贸易决策不能由总统随意决定。”

特朗普声称，根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA），他拥有广泛的关税设定权力。该法旨在应对国家紧急状态下的“异常和特殊”威胁。

历史上，该法通常用于对美国敌对国家实施制裁或冻结其资产。而特朗普是第一位利用该法实施关税的美国总统。

司法部表示，这些诉讼应被驳回，因为原告尚未因尚未支付的关税受到损害，而且只有国会而非私人企业可以挑战总统根据IEEPA宣布的国家紧急状态。

在4月初实施关税时，特朗普称贸易逆差是国家紧急状态，因而对所有进口商品征收10%的全面关税，并对与美国贸易逆差最大的国家（尤其是中国）征收更高的税率。

其中许多针对特定国家的关税在一周后被暂停。特朗普政府于5月12日表示，在与中国达成长期贸易协议的过程中，也将暂时降低对中国的最高关税。两国同意至少在90天内互相削减关税。

特朗普反复无常的关税政策，他声称是为了恢复美国制造业能力，已令美国金融市场感到震惊。

周三的裁决可以向位于华盛顿特区的美国联邦巡回上诉法院上诉，最终可能提交至美国最高法院。