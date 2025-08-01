据白宫发表的声明，美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，修改了一些国家的互惠关税税率，包括对所有国家的基准关税。
该命令于周四发布，距离特朗普设定的贸易协议最后期限仅剩几个小时。
白宫随后公布了一份详细的新关税清单，其中某些进口商品的关税高达41%。
特朗普的命令对来自数十个国家和地区的美国进口商品实施了10%到41%不等的互惠关税。
例如，印度出口到美国的商品关税设定为25%，台湾为20%，南非为30%。特朗普还宣布将加拿大的关税从25%提高到35%，在最后期限前加大了对贸易协议的压力。
新关税将在七天后生效，覆盖美国众多贸易伙伴。白宫在声明中表示，该命令旨在“调整某些国家的互惠关税税率，以进一步应对我们每年不断扩大的美国商品贸易逆差。”
声明还指出：“这一果断行动反映了总统持续努力保护美国免受外国对国家安全和经济的威胁，通过确保公平、平衡和互惠的贸易关系，为美国工人、农民和制造商带来利益，并加强美国的国防工业基础。”
这项新命令基于第14257号行政命令，对附录I中列出的国家的进口商品征收10%到41%的关税，具体取决于其贸易行为。例如，英国的关税为10%，而叙利亚的关税高达41%。
欧盟则受到特殊条款的约束：已经征收超过15%关税的商品不会面临额外费用，而低于15%的商品将调整至15%。未列入名单的国家进口商品将面临10%的标准关税。
此外，该命令还针对通过转运规避关税的行为，规定对通过第三国绕过新关税的商品征收高达40%的关税。
特朗普在4月2日宣布对全球多个国家实施广泛关税，并设定了10%的基准税率，作为与各国谈判的基础。
总统设定了8月1日的最后期限，要求各国与其谈判团队达成协议，否则将面临更高的进口关税。
根据2024-2025年美国货物进口数据和按国家划分的进口数据库，美国前十大进口伙伴包括：
墨西哥：5099.8亿美元（15.2%）
中国：4626.3亿美元（13.8%）
加拿大：4221.7亿美元（12.6%）
德国：1635.4亿美元（4.9%）
日本：1520.6亿美元（4.5%）
越南：1424.7亿美元（4.2%）
韩国：1354.6亿美元（4%）
台湾：1187.3亿美元（3.5%）
爱尔兰：1037.5亿美元（3.1%）
印度：912.3亿美元（2.7%）