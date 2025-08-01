据白宫发表的声明，美国总统唐纳德·特朗普签署了一项行政命令，修改了一些国家的互惠关税税率，包括对所有国家的基准关税。

该命令于周四发布，距离特朗普设定的贸易协议最后期限仅剩几个小时。

白宫随后公布了一份详细的新关税清单，其中某些进口商品的关税高达41%。

特朗普的命令对来自数十个国家和地区的美国进口商品实施了10%到41%不等的互惠关税。

例如，印度出口到美国的商品关税设定为25%，台湾为20%，南非为30%。特朗普还宣布将加拿大的关税从25%提高到35%，在最后期限前加大了对贸易协议的压力。

新关税将在七天后生效，覆盖美国众多贸易伙伴。白宫在声明中表示，该命令旨在“调整某些国家的互惠关税税率，以进一步应对我们每年不断扩大的美国商品贸易逆差。”

声明还指出：“这一果断行动反映了总统持续努力保护美国免受外国对国家安全和经济的威胁，通过确保公平、平衡和互惠的贸易关系，为美国工人、农民和制造商带来利益，并加强美国的国防工业基础。”