胡塞武装控制的也门媒体周一报道称，美国对萨达地区的一处移民拘留中心进行空袭，造成超过30人死亡。

Al-Masirah电视台援引内政部声明报道，从非洲移民拘留中心的废墟中已找到30具遗体，还有数十人死伤。

“民防队和红新月会仍在现场努力救援，这是一场美国的罪行，”Al-Masirah电视台补充道。

就在数小时前，美国中央司令部（CENTCOM）表示不会透露其在也门行动的具体细节。

“为了保护行动安全，我们有意限制披露有关我们正在进行或未来行动的细节。我们在行动中非常谨慎，但不会透露具体内容，”该司令部在周日的一份声明中表示。

胡塞武装控制的内政部称，袭击的目标是一处收容115名非洲移民的庇护中心。

周日，军方表示自3月中旬以来已在也门打击了超过800个目标，击毙了数百名胡塞武装分子，其中包括该组织的领导成员。

电视台播放了被困在废墟下的遗体画面，以及救援人员努力救助伤者的场景。

每年有数万名移民冒险穿越从非洲之角通往海湾地区的东部路线，试图逃离冲突、自然灾害和经济困境。他们横渡红海，前往海湾地区。

许多人希望在沙特阿拉伯及其他海湾阿拉伯国家找到劳动或家政工作，但他们必须经历战乱中的也门，这是一段充满危险的旅程。