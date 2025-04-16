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巴勒斯坦各派警告，没有保证的任何停火都是"政治陷阱"
由一个巴勒斯坦各派系组成的一个联盟谴责以色列聚焦于抵抗组织的防御性武器，并指责其策划了"重大欺骗"。
巴勒斯坦各派警告，没有保证的任何停火都是"政治陷阱"
The committee accused Israel of orchestrating a "major deception" by emphasising disarming the "victim" while evading a three-phase agreement previously accepted and adhered to by Palestinians. / Reuters
2025年4月16日

巴勒斯坦民族与伊斯兰力量联盟（由多个巴勒斯坦派别组成）表示，任何在没有明确保证结束战争、以色列全面撤军、解除封锁以及重建被封锁地区的情况下达成的加沙停火协议，都是一种“政治陷阱”。哈马斯在一份声明中表示，任何不符合这些条件的停火都将成为“政治陷阱”，并使以色列的占领永久化，而不是结束。

该委员会周二表示，他们审查了一项新的停火提议的报告，该提议包括解除巴勒斯坦抵抗力量的武装并交出以色列人质，但没有任何停止以色列“种族灭绝”或确保以色列完全撤出加沙的保证。

声明谴责了对抵抗力量“简陋防御武器”的关注，而与此同时，美国却向以色列提供“致命武器和重型炸弹，用于轰炸我们毫无防备的人民”。

委员会形容加沙是埃及的安全缓冲区，其居民是埃及防御的“先锋”，而埃及则是巴勒斯坦人的战略纵深。

委员会警告称，任何没有承诺结束屠杀、撤出以色列军队、解除封锁和重建的停火协议，只会延续占领。他们敦促调解人和国际社会向以色列施压，同时指出以色列“历史上常常违背协议”。

委员会指责以色列通过强调解除“受害者”的武装来策划一场“重大骗局”，同时逃避此前巴勒斯坦人接受并遵守的三阶段协议。

对内塔尼亚胡的压力

周一，埃及媒体报道称，开罗向巴勒斯坦组织哈马斯递交了一份以色列提议，以确保永久停火。

哈马斯宣布正在审查这一提议。

以色列总理内塔尼亚胡早些时候宣布，正在进行“紧张谈判”，以确保释放被关押在加沙的人质。根据《Maariv》报纸报道，他的办公室声明称，在他决定放弃停火协议并恢复对加沙的战争后，公众压力不断增加。

在以色列对加沙发动种族灭绝战争几周后，人质家属和数千名以色列人每周都在抗议内塔尼亚胡，指责他为了政治利益阻碍任何停火协议。

以色列估计，目前加沙仍有59名人质，其中24人还活着。同时，根据巴勒斯坦和以色列人权组织及媒体报道，超过9500名巴勒斯坦人被关押在以色列监狱中，面临酷刑、饥饿和医疗忽视，导致许多人死亡。

以色列的屠杀

迄今为止，以色列在加沙的屠杀已导致超过51000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童，这一数字后来修订为62000人。

今年3月，内塔尼亚胡单方面结束了加沙的停火，重新发动了以色列的种族灭绝战争，将加沙的大部分地区夷为废墟，并几乎使整个居民区流离失所。

特拉维夫还对加沙地带实施封锁，阻止食品、水、药品、电力及其他急需的人道主义援助进入。

去年 11 月，国际刑事法院以在加沙犯有战争罪和反人类罪为由，对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫-加兰特发出了逮捕令。

以色列因对加沙发动战争而面临国际法院的种族灭绝指控。

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