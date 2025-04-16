巴勒斯坦民族与伊斯兰力量联盟（由多个巴勒斯坦派别组成）表示，任何在没有明确保证结束战争、以色列全面撤军、解除封锁以及重建被封锁地区的情况下达成的加沙停火协议，都是一种“政治陷阱”。哈马斯在一份声明中表示，任何不符合这些条件的停火都将成为“政治陷阱”，并使以色列的占领永久化，而不是结束。

该委员会周二表示，他们审查了一项新的停火提议的报告，该提议包括解除巴勒斯坦抵抗力量的武装并交出以色列人质，但没有任何停止以色列“种族灭绝”或确保以色列完全撤出加沙的保证。

声明谴责了对抵抗力量“简陋防御武器”的关注，而与此同时，美国却向以色列提供“致命武器和重型炸弹，用于轰炸我们毫无防备的人民”。

委员会形容加沙是埃及的安全缓冲区，其居民是埃及防御的“先锋”，而埃及则是巴勒斯坦人的战略纵深。

委员会警告称，任何没有承诺结束屠杀、撤出以色列军队、解除封锁和重建的停火协议，只会延续占领。他们敦促调解人和国际社会向以色列施压，同时指出以色列“历史上常常违背协议”。

委员会指责以色列通过强调解除“受害者”的武装来策划一场“重大骗局”，同时逃避此前巴勒斯坦人接受并遵守的三阶段协议。

对内塔尼亚胡的压力

周一，埃及媒体报道称，开罗向巴勒斯坦组织哈马斯递交了一份以色列提议，以确保永久停火。

哈马斯宣布正在审查这一提议。

以色列总理内塔尼亚胡早些时候宣布，正在进行“紧张谈判”，以确保释放被关押在加沙的人质。根据《Maariv》报纸报道，他的办公室声明称，在他决定放弃停火协议并恢复对加沙的战争后，公众压力不断增加。

在以色列对加沙发动种族灭绝战争几周后，人质家属和数千名以色列人每周都在抗议内塔尼亚胡，指责他为了政治利益阻碍任何停火协议。

以色列估计，目前加沙仍有59名人质，其中24人还活着。同时，根据巴勒斯坦和以色列人权组织及媒体报道，超过9500名巴勒斯坦人被关押在以色列监狱中，面临酷刑、饥饿和医疗忽视，导致许多人死亡。

以色列的屠杀

迄今为止，以色列在加沙的屠杀已导致超过51000名巴勒斯坦人死亡，其中大多数是妇女和儿童，这一数字后来修订为62000人。

今年3月，内塔尼亚胡单方面结束了加沙的停火，重新发动了以色列的种族灭绝战争，将加沙的大部分地区夷为废墟，并几乎使整个居民区流离失所。

特拉维夫还对加沙地带实施封锁，阻止食品、水、药品、电力及其他急需的人道主义援助进入。

去年 11 月，国际刑事法院以在加沙犯有战争罪和反人类罪为由，对内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫-加兰特发出了逮捕令。

以色列因对加沙发动战争而面临国际法院的种族灭绝指控。