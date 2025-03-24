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韩国法院驳回总理弹劾案
尽管存在政治分歧,但韩先生的领导被视为弥合党派差距,他的重新上任标志着正在进行的政治危机出现了重大转折。
韩国法院驳回总理弹劾案
South Korean acting President Han Duck-soo speaks during a briefing at the Government Complex in Seoul / Reuters
2025年3月24日

韩国宪法法院周一裁定推翻对总理韩德洙的弹劾，并恢复其职权。这一裁决标志着在韩德洙被弹劾超过两个月后，韩国政治动荡局势的最新转折。

韩德洙在总统尹锡悦被弹劾后接任代理总统职务。尹锡悦因去年短暂宣布戒严而遭到弹劾。

韩德洙担任代理总统不到两周，于12月27日因拒绝任命三名宪法法院法官，与反对党主导的国会发生冲突后被弹劾并暂停职务。

宪法法院的法官以7比1的投票结果推翻了弹劾决议。

现年75岁的韩德洙在过去三十多年中，曾在五位总统的领导下担任重要职务，无论是保守派还是自由派。

在一个因党派言论而严重分裂的国家，韩德洙被视为少有的跨越党派界限的官员。然而，反对党主导的国会指控他未能有效阻止尹锡悦宣布戒严的决定，这一指控被韩德洙否认。

在宪法法院审理尹锡悦和韩德洙案件期间，财政部长崔相穆担任代理总统职务。

意外的戒严令

国会弹劾韩德洙的理由包括他在戒严事件中的所谓角色，以及拒绝任命更多宪法法院法官和支持针对尹锡悦及第一夫人金建希的特别检察法案。

韩德洙于2月19日出席了案件的唯一一次听证会，他在会上否认自己与戒严事件有关，并呼吁法院驳回弹劾案。

尹锡悦于12月3日意外宣布戒严，随后的政治动荡对亚洲第四大经济体造成了冲击，也引发了包括美国在内的盟友的担忧。美国一直将尹锡悦视为对抗中国和朝鲜的重要伙伴。

最终，戒严仅持续了约六小时，议员们投票否决了这一决定。他们在警方和军方试图封锁国会的情况下翻越围栏，突破安保封锁，成功进入议会。

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