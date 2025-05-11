美国总统唐纳德·特朗普周六晚间宣布，他的团队在瑞士与中国官员就贸易问题进行了“非常好的会谈”。

他声称美中关系实现了“全面重启”。

“今天在瑞士与中国进行了非常好的会谈。讨论了许多事情，达成了许多共识。以友好但建设性的方式谈判达成了全面重启。为了中美两国的共同利益，我们希望看到中国对美国企业的开放。取得了巨大进展！”特朗普在社交平台Truth Social上写道。

据《华尔街日报》报道，日内瓦的贸易谈判首日已结束，讨论将于周日继续。

据报道，会议于当地时间上午10点（格林尼治标准时间0800）开始，包括午餐休息，持续至少八小时，于晚上8点左右结束。

会后没有发布任何声明，谈判的具体内容或基调尚未公开。

美国代表团由财政部长斯科特·贝森特和贸易代表贾米森·格里尔领导，而中国代表团由副总理何立峰率领。

这是自特朗普对中国进口商品征收高达145%的关税以来，世界两大经济体的高级官员首次面对面讨论贸易问题。对此，北京也采取了反制措施，对某些美国商品征收高达125%的关税。

在会谈前，特朗普曾暗示可能降低关税，并在社交媒体上表示“对中国征收80%的关税似乎合适！”然而，其新闻秘书卡罗琳·莱维特随后澄清，美国不会单方面降低关税，中国也需要作出让步。

重要的一步

谈判首日于周六在日内瓦联合国瑞士大使官邸举行，这是一座位于日内瓦湖左岸的大型公园旁的低调别墅，窗户装饰着天蓝色百叶窗。

在会议开始前，双方均对贸易关系发生重大变化的预期持谨慎态度。贝森特强调重点是“降温”，而不是“大型贸易协议”，而北京则坚持美国必须首先降低关税。

中国国家通讯社新华社发表的一篇评论称，这次会谈是“推动问题解决的重要一步”。

彼得森国际经济研究所（PIIE）高级非驻地研究员加里·赫夫鲍尔表示，会谈的举行本身“对商业和金融市场来说是个好消息”。

但赫夫鲍尔也警告称，他“非常怀疑美中贸易关系会恢复到正常状态”，即使关税降至70%至80%，双边贸易仍可能减半。

贸易谈判

中国副总理在周五获悉中国出口在贸易战中依然增长的消息后，带着信心参加了会谈。专家将这一意外发展归因于中国通过将贸易转向东南亚来缓解美国关税的影响。

彼得森国际经济研究所的赫夫鲍尔指出，在贝森特和商务部长霍华德·鲁特尼克等较为温和的特朗普官员中，“人们意识到中国比美国更能应对这场贸易战。”

“我认为他们很可能会离开日内瓦时表示会谈是多么具有建设性和富有成效，但实际上并没有降低任何关税，”赫夫鲍尔补充道。

此次日内瓦会议是在特朗普宣布与英国达成贸易协议后举行的，这是他在全球关税攻势后与任何国家达成的首个协议。这份五页的非约束性协议向紧张的投资者表明，美国愿意就近期关税提供特定领域的减免，但对大多数英国商品仍维持10%的基本税率。

在美英贸易协议宣布后，分析人士对美中谈判可能带来重大变化的前景表示悲观。

花旗集团全球首席经济学家内森·希茨对法新社表示，“这些谈判反映出当前极高关税的贸易关系最终不符合美国和中国的利益”，并称关税是“双输的局面”。

“他们能坐下来谈是好事。但我对这轮谈判的实际结果期望值非常有限，”希茨补充道。