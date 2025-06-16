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美国官员称,特朗普阻止了以色列杀害伊朗最高领导人的计划
内塔尼亚胡既没有证实也没有否认媒体关于美国总统反对暗杀伊朗最高领袖阿亚图拉计划的报道。
美国官员称,特朗普阻止了以色列杀害伊朗最高领导人的计划
Trump Al Khamenei / Reuters
4 小时前

美国总统唐纳德·特朗普反对以色列计划暗杀伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊，美国一名高级官员向法新社透露。

“我们发现以色列人计划袭击伊朗最高领袖。特朗普总统对此表示反对，并告知以色列不要这样做，”这位美国官员周日表示，并要求匿名。

“我不会对此发表评论，”他在接受福克斯新闻采访时说道。

“但我可以告诉你……我们会做我们需要做的事情，我相信美国知道什么对自己最有利，”他补充道。

长期的对抗

这些言论发表之际，以色列和伊朗在周日再次互相发射导弹。耶路撒冷上空传来爆炸声，居民被告知寻找避难所，而德黑兰的防空系统也被报道启动。

经过数十年的敌对以及通过代理人和秘密行动进行的长期战争，这次冲突标志着两国首次以如此强大的力量互相发射导弹，引发了对可能席卷整个中东地区的长期冲突的担忧。

冲突始于周五，当时以色列发动了袭击，杀害了伊朗的高级军事指挥官和核科学家，并攻击了军事基地、核设施以及全国各地的居民区。

特拉维夫的无端袭击引发了这场冲突，促使伊朗对以色列进行报复性打击。

美国目前未卷入其中

自那时以来，袭击和反击仍在继续。

以色列总理内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时也强烈暗示，以色列杀害了伊朗情报负责人穆罕默德·卡泽米。他表示，以色列最近“在德黑兰的空袭中击中了伊朗的一名高级情报官员及其副手”。

特朗普总统强调，作为以色列的主要盟友，美国“与以色列的轰炸行动无关”。

他在周日接受美国广播公司新闻采访时重申，美国“目前未卷入”任何军事行动。

他还表示，他将向俄罗斯总统普京明确表态，愿意作为调解人解决这一冲突。

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