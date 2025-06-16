美国总统唐纳德·特朗普反对以色列计划暗杀伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊，美国一名高级官员向法新社透露。

“我们发现以色列人计划袭击伊朗最高领袖。特朗普总统对此表示反对，并告知以色列不要这样做，”这位美国官员周日表示，并要求匿名。

“我不会对此发表评论，”他在接受福克斯新闻采访时说道。

“但我可以告诉你……我们会做我们需要做的事情，我相信美国知道什么对自己最有利，”他补充道。

长期的对抗

这些言论发表之际，以色列和伊朗在周日再次互相发射导弹。耶路撒冷上空传来爆炸声，居民被告知寻找避难所，而德黑兰的防空系统也被报道启动。

经过数十年的敌对以及通过代理人和秘密行动进行的长期战争，这次冲突标志着两国首次以如此强大的力量互相发射导弹，引发了对可能席卷整个中东地区的长期冲突的担忧。

冲突始于周五，当时以色列发动了袭击，杀害了伊朗的高级军事指挥官和核科学家，并攻击了军事基地、核设施以及全国各地的居民区。

特拉维夫的无端袭击引发了这场冲突，促使伊朗对以色列进行报复性打击。

美国目前未卷入其中

自那时以来，袭击和反击仍在继续。

以色列总理内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时也强烈暗示，以色列杀害了伊朗情报负责人穆罕默德·卡泽米。他表示，以色列最近“在德黑兰的空袭中击中了伊朗的一名高级情报官员及其副手”。

特朗普总统强调，作为以色列的主要盟友，美国“与以色列的轰炸行动无关”。

他在周日接受美国广播公司新闻采访时重申，美国“目前未卷入”任何军事行动。

他还表示，他将向俄罗斯总统普京明确表态，愿意作为调解人解决这一冲突。