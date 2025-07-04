特朗普政府将派遣约200名海军陆战队员前往佛罗里达州，支援美国移民和海关执法局（ICE）的移民行动。美国北方司令部（USNORTHCOM）在一份声明中宣布了这一消息。

美国北方司令部周四在一份声明中表示：“来自驻扎在北卡罗来纳州新河海军陆战队航空站的第272海军陆战队联队支援中队的约200名海军陆战队员将前往佛罗里达州，支援移民和海关执法局的国内移民执法任务。此项支援旨在提高移民和海关执法局关键的行政和后勤能力。”

声明中说：“这些海军陆战队员是美国北方司令部为此次任务提供的第一批支援。”

声明中称，其他支援将包括路易斯安那州和德克萨斯州。

声明中还表示，海军陆战队的职责将仅限于行政和后勤任务，并禁止他们与被拘留的人员直接接触。

洛杉矶骚乱

几周前加州洛杉矶的移民镇压行动升级为美国移民和海关执法局特工与抗议者之间的暴力冲突。

在最初的冲突之后，特朗普宣布将国民警卫队和海军陆战队部署到美国第二大城市洛杉矶。这些部队逮捕了平民，并在该市引发了大规模骚乱。

加州州长加文·纽瑟姆和洛杉矶市长凯伦·巴斯反对在洛杉矶使用军事力量，指责总统“非法军事化洛杉矶”。

特朗普后来命令美国移民和海关执法局扩大民主党控制城市的移民行动，暗示洛杉矶的骚乱可能会在其他城市重演。