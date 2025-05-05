美国总统唐纳德·特朗普宣布，他将对所有在美国以外制作的电影征收新关税，声称好莱坞正因美国电影制作人和制片厂转向海外制作的趋势而“遭受重创”。

这一声明发布之际，白宫因特朗普激进的贸易政策正面临越来越多的批评。特朗普此前已对全球多个国家实施了广泛的关税措施。

特朗普周日在他的社交平台Truth Social上写道，“我已授权商务部和美国贸易代表立即启动对所有在外国制作并进口到我们国家的电影征收100%关税的程序”。

特朗普的声明发布之前，中国——作为特朗普贸易政策的主要目标之一，已面临多达145%的关税——上个月表示将减少进口美国电影的数量。

‘电影业正在快速衰亡’

特朗普周日写道，“美国的电影产业正在以非常快的速度衰亡。其他国家提供各种激励措施，吸引我们的电影制作人和制片厂离开美国”。

他说道，“好莱坞以及美国的许多其他地区正在遭受重创”，并声称这已经构成了国家安全威胁。

目前尚不清楚这一政策对电影产业的具体影响，以及关税将如何实施。此外，特朗普的声明中并未提及电视连续剧——这一近年来日益受欢迎且盈利的屏幕制作领域。

中国

特朗普还表示，美国正在与包括中国在内的许多国家进行贸易协议谈判，他与中国的首要任务是达成一项公平的贸易协定。

特朗普在“空军一号”上对记者表示，他本周没有计划与中国国家主席习近平通话，但美国官员正在与中国官员就不同议题进行讨论。

当被问及是否会在本周宣布任何贸易协议时，特朗普表示“很有可能”，但未透露具体细节。