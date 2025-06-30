伊朗驳回了英国、法国和德国对其所谓“威胁”国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西的批评。

这三个欧洲国家周一发表联合声明，敦促德黑兰确保国际原子能机构工作人员的安全，并恢复与联合国核监督机构的全面合作。

声明中写道，“我们呼吁伊朗当局避免采取任何停止与国际原子能机构合作的措施。”

声明指出，“我们敦促伊朗立即恢复全面合作，履行其具有法律约束力的义务，并采取一切必要措施确保国际原子能机构工作人员的安全。”

声明中并未具体说明所谓“威胁”的性质。

对此，伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴盖伊驳斥了这一呼吁，认为西方的期望在以色列和美国最近对伊朗核设施的袭击后是不现实的。

巴盖伊在德黑兰的新闻发布会上表示，“在伊朗的和平核设施几天前遭到袭击的情况下，他们怎么能期望我们确保机构检查员的安全？”

国际原子能机构投票与伊朗新法加剧分歧

自国际原子能机构理事会本月早些时候投票宣布伊朗违反《不扩散核武器条约》（NPT）义务以来，伊朗与联合国核机构之间的紧张关系不断升级。

伊朗官员将这一决议与以色列主导的对其核基础设施的袭击联系在一起。

巴盖伊提到，伊朗宪法监护委员会批准了一项新法律，要求暂停与国际原子能机构的合作。他还批评联合国核监督机构未能谴责对伊朗核设施的袭击，认为这种沉默削弱了该机构的公信力。

巴盖伊强调，“当联合国核监督机构未能谴责对伊朗核设施的袭击时，不应期望伊朗继续履行其在《不扩散核武器条约》下的义务。”

格罗西警告可能恢复铀浓缩

国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西周日警告称，尽管华盛顿声称最近的空袭已显著削弱德黑兰的核能力，但伊朗可能在几个月内恢复铀浓缩。

“他们的能力依然存在。他们可能在几个月内，甚至更短时间内，让几组离心机运转并生产浓缩铀，”格罗西在接受CBS新闻《面向全国》节目采访时表示。

他承认福尔多、纳坦兹和伊斯法罕的关键设施遭受了物理损害，但强调伊朗的科学和技术专业知识仍然完好无损。

格罗西指出，“这些知识无法被抹去。这些能力也无法被撤销。”

他还对有关伊朗可能在空袭前几天转移其高浓缩铀库存的报道表示担忧。

格罗西表示，“目前尚不清楚这些材料被转移到了哪里。”

即使在冲突期间，包括以色列的猛烈轰炸，国际原子能机构的检查员仍然留在德黑兰。