根据以色列公共广播公司KAN公布的数据，自2025年初以来共有16名以色列士兵自杀，这使得自2023年10月加沙种族灭绝开始以来，军队中自杀的士兵总数达到54人。

以色列公共广播公司KAN报道消息说，上述数据包括8名现役士兵、7名预备役军人和1名职业军人。2024年共有21名士兵自杀，而2023年为17名。

新闻强调，在加沙大量被部署参与地面行动的预备役军人的自杀率显著上升。

此外，据报道，约有3770名士兵被诊断患有创伤后应激障碍。以色列广播公司补充说，自大屠杀开始以来，1.9万名受伤士兵中约有1万人出现心理症状，正在通过国防部康复部门接受治疗。

以色列军队组织了各种研讨会，以提高士兵的心理韧性，并试图通过将退伍军人转介给军事心理学家来解决“令人担忧的现象”。

《新消息报》援引军方声明报道，预备役军人阿里尔·梅尔·塔曼周日晚间被发现死于以色列南部的家中。

该报称，有人怀疑这名士兵可能自杀，军方已展开调查以确定死因。

根据军方数据，自加沙大屠杀开始以来，已有895名以色列士兵阵亡，6134人受伤。军方面临隐瞒更高伤亡人数的批评。

种族灭绝

以色列在被围困的加沙地带杀害了约6万名巴勒斯坦人，其中大多数是妇女和儿童。据巴勒斯坦官方通讯社WAFA报道，估计有1.1万名巴勒斯坦人被埋在倒塌房屋的废墟下。

然而，专家认为，加沙当局报告的死亡人数并不准确，实际死亡人数可能在20万左右。

在种族灭绝期间，以色列将被围困的加沙大部分地区夷为平地，几乎导致所有居民流离失所。

去年11月国际刑事法院以在加沙犯有战争罪和危害人类罪为由，对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了逮捕令。

以色列还因其在加沙地带发动的战争而面临国际法院的种族灭绝指控。