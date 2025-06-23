上周末美国空袭伊朗核设施后油价飙升，引发了人们对更大范围地区冲突以及能源供应可能中断的担忧。

布伦特原油和美国西得克萨斯中间基原油（WTI）上涨逾4%，随后回吐涨幅。

霍尔木兹海峡再次受到威胁

在美国决定加入以色列的行列轰炸伊朗位于福尔多、纳坦兹和伊斯法罕的核设施之后，油价大幅上涨，促使德黑兰再次威胁关闭霍尔木兹海峡。霍尔木兹海峡是重要的石油咽喉要道，约占全球原油运输量的五分之一。

伊朗新闻电视台报道称，伊朗议会已批准一项支持关闭霍尔木兹海峡的议案。

德黑兰过去也曾发出过类似的威胁，但从未付诸行动。

即使没有完全关闭霍尔木兹海峡，分析师也警告称，不断升级的紧张局势以及航线可能面临的风险，将导致运输和保险成本上升，并限制地区的石油运输。

斯巴达商品公司（Sparta Commodities）高级分析师June Goh表示：“石油基础设施受损的风险成倍增加。”

“托运公司将越来越远离该地区。”

高盛集团公司表示，霍尔木兹海峡部分关闭，石油运输量减半一个月，可能会导致布伦特原油价格短暂升至每桶110美元。但银行目前认为不会出现重大中断。

自6月13日以色列与伊朗开战以来，布伦特原油价格上涨13%，而西得克萨斯中间基原油（WTI）价格上涨了约10%。