2025年8月1日
美国总统唐纳德·特朗普承认巴勒斯坦人在加沙面临严重的饥饿问题，并形容这场饥荒危机为“可怕”，此时以色列正对加沙实施封锁并限制人道主义援助。
特朗普周四在白宫对记者表示，“那里的情况非常糟糕。是的，这是一件非常可怕的事情。人们非常饥饿，这是一个可怕的局面。”
然而，总统并未提及以色列。据报道，以色列在援助分发点附近的排队过程中，已导致超过1000名巴勒斯坦人死亡。
特朗普的特别特使史蒂夫·威特科夫和美国驻以色列大使迈克·赫卡比计划前往加沙，评估以色列运营的备受争议的GHF食品分发点，并协调新的援助策略。
白宫发言人卡罗琳·莱维特表示，“他们将前往加沙，检查现有的分发点，制定更多食品分发计划，并与当地加沙居民会面，直接了解地面上严峻的情况。”
莱维特并未说明这些官员将会见哪些“当地加沙居民”。
据莱维特称，此次访问是在威特科夫和赫卡比与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在特拉维夫举行“非常富有成效”的会谈之后进行的。
她补充说，两位特使将在返回后立即向总统汇报，以最终确定援助分发计划。
此次访问正值国际社会对加沙饥荒危机的担忧日益加剧之际。自3月2日以来，以色列几乎完全封锁了加沙，尽管联合国和援助组织多次紧急呼吁，但所有援助车队均被阻止进入。