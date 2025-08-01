国际
3分钟阅读
特朗普称加沙饥荒“可怕” 但避谈以色列封锁
美国总统承认，以色列封锁的加沙地带人道主义灾难日益加剧。美国官员正准备视察特拉维夫备受争议的以色列食品分发站，这些分发站已造成1000多名巴勒斯坦人死亡。
特朗普称加沙饥荒“可怕” 但避谈以色列封锁
Trump says Gazans are 'very hungry,' calls starvation crisis 'terrible' / AP
2025年8月1日

美国总统唐纳德·特朗普承认巴勒斯坦人在加沙面临严重的饥饿问题，并形容这场饥荒危机为“可怕”，此时以色列正对加沙实施封锁并限制人道主义援助。

特朗普周四在白宫对记者表示，“那里的情况非常糟糕。是的，这是一件非常可怕的事情。人们非常饥饿，这是一个可怕的局面。”

然而，总统并未提及以色列。据报道，以色列在援助分发点附近的排队过程中，已导致超过1000名巴勒斯坦人死亡。

特朗普的特别特使史蒂夫·威特科夫和美国驻以色列大使迈克·赫卡比计划前往加沙，评估以色列运营的备受争议的GHF食品分发点，并协调新的援助策略。

白宫发言人卡罗琳·莱维特表示，“他们将前往加沙，检查现有的分发点，制定更多食品分发计划，并与当地加沙居民会面，直接了解地面上严峻的情况。”

推荐的

莱维特并未说明这些官员将会见哪些“当地加沙居民”。

据莱维特称，此次访问是在威特科夫和赫卡比与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在特拉维夫举行“非常富有成效”的会谈之后进行的。

她补充说，两位特使将在返回后立即向总统汇报，以最终确定援助分发计划。

此次访问正值国际社会对加沙饥荒危机的担忧日益加剧之际。自3月2日以来，以色列几乎完全封锁了加沙，尽管联合国和援助组织多次紧急呼吁，但所有援助车队均被阻止进入。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us