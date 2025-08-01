美国总统唐纳德·特朗普承认巴勒斯坦人在加沙面临严重的饥饿问题，并形容这场饥荒危机为“可怕”，此时以色列正对加沙实施封锁并限制人道主义援助。

特朗普周四在白宫对记者表示，“那里的情况非常糟糕。是的，这是一件非常可怕的事情。人们非常饥饿，这是一个可怕的局面。”

然而，总统并未提及以色列。据报道，以色列在援助分发点附近的排队过程中，已导致超过1000名巴勒斯坦人死亡。

特朗普的特别特使史蒂夫·威特科夫和美国驻以色列大使迈克·赫卡比计划前往加沙，评估以色列运营的备受争议的GHF食品分发点，并协调新的援助策略。

白宫发言人卡罗琳·莱维特表示，“他们将前往加沙，检查现有的分发点，制定更多食品分发计划，并与当地加沙居民会面，直接了解地面上严峻的情况。”