世界笼罩在经济不确定性的阴影下；土耳其却是一个例外。

尽管世界银行因贸易壁垒上升和地缘政治紧张局势下调了许多主要经济体的增长预测，但它却将土耳其2025年的GDP增长预测从2.6%上调至3.1%。这表明人们对土耳其经济韧性充满信心。

分析人士表示，土耳其充满活力的国内市场、战略投资和多元化的贸易关系为光明的未来铺平了道路。安卡拉社会科学大学教授巴里什·阿尔帕斯兰将土耳其光明的经济前景归功于一系列明智的国内举措，这些举措正在增强稳定和投资者信心。

阿尔帕斯兰告诉TRT世界频道：“土耳其在缩小经常账户赤字、增强国际储备和降低风险溢价方面取得了重大进展。”

当一个国家的进口支出超过出口收入时，其经常账户就会出现赤字。他表示，为了最大限度地减少赤字，土耳其一直致力于通过减少进口额和增加旅游业收入来稳定经济。

这种稳定有助于外国投资者将土耳其视为避风港。阿尔帕斯兰表示，土耳其的国内消费——个人和企业在自用商品和服务上的总支出——是改善该国经济前景的另一个因素。

“尽管面临全球挑战，但在庞大的年轻人口支撑下，土耳其的国内消费依然强劲，”阿尔帕斯兰说道。

想象一下伊斯坦布尔或安卡拉熙熙攘攘的市场，年轻的家庭忙着购买食品杂货、衣服和电子产品，从而推动经济的运转。即使在全球需求放缓的情况下，对从零售到住房等商品和服务的持续需求也成为经济增长的引擎。

阿尔帕斯兰说，土耳其政府对基础设施的重视也发挥了一定作用。 “政府继续优先投资基础设施项目，包括交通运输和能源项目。这些项目既能创造就业机会，又能提高长期生产力。”

多元化的工业基础

土耳其多元化的工业基础也巩固了该国的地位。“经济受益于汽车、电子、纺织和建筑等多个行业，”阿尔帕斯兰说道。

这就像拥有一个装备精良的工具箱：如果一个工具（例如纺织业）放缓，其他行业（例如汽车或电子）就可以介入，保持经济正常运转。

他补充道，旅游业也是土耳其皇冠上的一颗明珠。“该行业已证明其韧性，不断增长的国际游客数量支持了外汇收入和就业创造。”

安卡拉耶尔德勒姆贝亚泽特大学的穆拉特·阿斯兰教授也持这种乐观态度，他认为土耳其严谨的经济政策是关键驱动力。

他说：“财政部长穆罕默德·希姆谢克（Mehmet Simsek）实施的经典正统计划，采用高利率制度来抑制需求和对抗通胀。” 这种方法就像试图通过降低火力来防止锅溢出——高利率有助于通过抑制过度支出来稳定物价。

阿斯兰表示，因此，2025年5月的月度通胀率低于预期，为企业和消费者创造了稳定的环境。

阿斯兰还强调，增加国内支出是经济增长的引擎。“预计2025年个人和政府支出都将大幅增加。”

例如，政府为地震后重建基础设施所做的努力，为建筑行业注入了资金，为工人创造了就业机会，并增加了对建筑材料的需求。

人民的口袋里有更多的钱

他说，与此同时，2025年1月最低工资标准上调了30%，这为人民的口袋里增加了更多钱。“这进一步提高了家庭实际收入和消费水平。”就像家庭有了额外的现金来购买学习用品或外出就餐，从而促进了当地企业的发展。

土耳其的出口成功，尤其是在军事和航空领域的出口，为其经济的蓬勃发展做出了贡献。 “军事和航空航天工业的出口额创下了新高，”阿斯兰说道，并指出该行业预计到2025年3月将达到8.84亿美元，比去年增长147%。

全球油价下跌也降低了能源进口成本，缓解了经济压力，就像汽油价格下跌时家庭省钱一样。

两位专家都认为，面对美国关税等全球贸易挑战，土耳其已做好充分准备应对。

阿尔帕斯兰强调了土耳其多元化的贸易伙伴关系。“土耳其积极实现贸易关系多元化，尤其是在中东、北非、中亚和非洲，”他说道。

阿尔帕斯兰补充道，土耳其与欧盟的现代化关税同盟也提供了一条稳定的贸易路线，使其能够进入欧洲市场。“这有助于减轻美国贸易措施的部分影响。”

阿尔帕斯兰认为土耳其的地缘战略位置是一项独特的优势。欧洲依赖土耳其的政治和军事支持，以及其与能源丰富地区的联系，赋予了土耳其强大的谈判实力。

“土耳其是中国商品进入欧洲的关键桥梁，”他说道。

阿尔帕斯兰表示，“土耳其可以在谈判桌上运用其人力资本和战略资产”，并指出土耳其可以利用其地位作为工具，以确保达成有利的贸易协议。