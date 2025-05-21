总部位于美国的YouTube儿童内容创作者“Ms. Rachel”呼吁世界领导人采取行动。此前联合国警告称，如果以色列不结束对加沙地带的封锁，14,000名婴儿可能在48小时内死亡。

“联合国刚刚警告说，14,000名婴儿可能在48小时内饿死。请大家为这些婴儿发声。请领导人们发声，”她在Instagram上写道，并分享了一段她抱着自己新生儿的视频，其中还包括一张巴勒斯坦婴儿营养不良的照片。

“世界领导人们，请帮助这个婴儿。请看看她。请，求求你们看看她。只要看她的眼睛一分钟。”

“如果你们只是看着她，想想你们所爱的婴儿，想想你们非常关心的婴儿，就不可能不知道你们不能杀死15,000个孩子，也不能眼睁睁看着14,000个孩子饿死。”她说道。

“无论是什么让你们无法为这些没有食物、没有医疗护理、甚至在没有麻醉的情况下被截肢的孩子们发声，这些理由都无法超越你们的人性。”她补充道。

“你们必须把这些孩子当作真正的孩子来看待——他们是上帝珍贵的孩子，被托付给我们这个集体去滋养、培养和照顾。”

上周，在与英美记者梅赫迪·哈桑（Mehdi Hasan）的一次广泛传播的采访中，这位媒体公司Zeteo的创始人、真实姓名为Rachel Griffin Accurso的“Ms. Rachel”表示，“对加沙儿童的苦难保持沉默本身就应该是有争议的。”

这一呼吁是在联合国人道主义事务负责人汤姆·弗莱彻（Tom Fletcher）警告称，如果没有立即获得食物和医疗护理，加沙的14,000名婴儿可能在两天内死亡之后发出的。

自3月2日起，以色列关闭了加沙的通道，禁止食品、医疗用品和人道主义援助进入，加剧了这一被围困地区本已严峻的危机。本周一，以色列允许少量援助物资进入，但联合国官员形容这只是“杯水车薪”。