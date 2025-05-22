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特朗普谴责在华盛顿特区杀害两名以色列使馆雇员的行为
大使馆工作人员在离开首都犹太博物馆参加活动时遭到枪击。
特朗普谴责在华盛顿特区杀害两名以色列使馆雇员的行为
Shooting in Washington DC / AA
7 小时前

美国总统唐纳德·特朗普和以色列驻美大使谴责了周三晚间在华盛顿特区首都犹太博物馆附近发生的枪击事件，该事件导致两名以色列大使馆工作人员遇害，并称这是一起反犹太主义暴力行为。

特朗普在他的Truth Social平台上写道，“这些可怕的华盛顿特区杀戮事件，显然是基于反犹太主义，必须立即停止！仇恨和极端主义在美国没有立足之地。”

他向受害者家属表示哀悼，并称这一事件“非常令人悲痛”。

在袭击事件后的新闻发布会上，以色列驻美大使耶希尔·莱特表示，遇害者是一对年轻的以色列情侣，他们即将订婚。

他提到，特朗普通过司法部长帕姆·邦迪亲自致电他，并承诺其政府将“尽一切可能打击和终结反犹太主义。”

莱特强调了以色列与美国之间的团结。

他说，“我们将共同面对，不会害怕。我们将共同站立，并战胜那些试图通过谋杀来实现政治目的的人的道德堕落。”

美国国务卿马可·鲁比奥表示：“这是一起无耻的懦弱反犹太主义暴力行为。毫无疑问：我们将追查责任人，并将其绳之以法。”

枪击事件发生在首都犹太博物馆外的人行道上，华盛顿警方证实，嫌疑人在枪击后进入博物馆并被拘留。

华盛顿警察局长帕梅拉·史密斯向记者表示，“我们相信枪击事件是由一名嫌疑人实施的，目前他已被拘留。”

“在枪击发生前，嫌疑人被目击在博物馆外来回踱步。他接近了四人一组，掏出手枪并开火。”

“枪击后，嫌疑人进入博物馆并被活动安保人员拘留。”

警方确认嫌疑人为来自芝加哥的30岁男子埃利亚斯·罗德里格斯。

“红线”

以色列驻联合国大使丹尼·达农表示，“在华盛顿特区犹太博物馆外发生的致命枪击事件……是一种反犹太主义恐怖主义的堕落行为。”

“伤害外交官和犹太社区是越过了一条红线。我们相信美国当局会对这一犯罪行为采取强有力的行动。以色列将继续坚定地保护其公民和代表——无论在世界的任何地方。”

警察局长史密斯在新闻发布会上表示，警员在周三晚上9点左右（格林尼治时间周四凌晨1点）接到多起关于博物馆附近枪击事件的报警电话。

当局到达现场时，发现一名男子和一名女子失去意识且没有呼吸。

尽管急救人员进行了抢救，两人均被宣布死亡。

紧急救援车辆一直停留在现场，直到周四早晨，警方封锁了该区域。

市长穆里尔·鲍泽向记者表示，“在接下来的日子和几周里，我们将作为一个社区团结起来，传递一个明确的信息：我们不会容忍反犹太主义。”

他讲道，“我们的社区没有持续的威胁。我知道这一可怕的事件会让我们城市和国家的许多人感到恐惧。我想明确表示，我们不会容忍这种暴力或仇恨。”

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