距美国总统唐纳德·特朗普重新对包括欧盟和日本在内的多个经济体实施高额关税仅剩一周时间，许多国家仍在努力达成协议，以避免最严重的影响。

特朗普对大多数贸易伙伴征收了10%的关税，而对与美国存在较大贸易逆差的国家则计划实施更高的定制关税。然而，这些措施已被推迟至7月，以便为谈判留出空间。

分析人士预计，各国可能面临三种结果之一：达成协议框架；获得更长时间的关税暂停；或面临关税大幅上调。

财政部长斯科特·贝森特上周五在CNBC上表示，“在7月9日之前，我们将达成一批协议”。

政策制定者尚未公布这些国家的名单，但贝森特表示，华盛顿一直专注于与大约18个主要伙伴达成协议。

亚洲协会政策研究所副总裁温迪·卡特勒告诉法新社，“越南、印度和台湾是达成协议的有力候选者”。

如果未能达成协议，越南的“对等关税”将从10%的基准上升至46%，印度升至26%，台湾升至32%。

大西洋理事会国际经济主席乔希·利普斯基指出，印度谈判代表最近延长了他们的美国之行，这表明印度“似乎是一个领先者”。

利普斯基说,“日本曾在这一类别中，但情况有所倒退”，他指的是特朗普周一批评日本不愿接受美国大米出口的言论。

然而，分析人士表示，这些协议不太可能是全面的贸易协定，原因是谈判此类协议的复杂性。自4月以来，华盛顿仅宣布与英国达成一项协议，并与中国达成了暂时降低对等关税的协议。

延长暂停期

贝森特还表示，“真诚谈判”的国家可能会看到关税维持在 10% 的基准水平，但他补充说，是否可能暂停提高关税将取决于特朗普。

亚洲协会政策研究所的卡特勒说,“在新政府的领导下，（韩国）似乎有很好的机会获得延期”。

利普斯基预计，许多国家将落入这一类别，获得延长的关税暂停期，可能持续到9月1日的劳动节。

贝森特早些时候表示，华盛顿可能会在劳动节前完成其贸易协议议程，这表明可能会达成更多协议，但谈判可能会延续到7月之后。

关税重新实施

然而，对于那些被美国视为“顽固不化”的国家，关税可能会恢复到特朗普此前宣布的更高水平，贝森特警告称。这些关税范围从11%到50%。

卡特勒警告称，“日本拒绝开放其大米市场，加上美国不愿降低汽车关税，可能导致日本的24%对等关税重新实施。”

特朗普本人周二表示，与日本达成贸易协议的可能性不大，该国可能需要支付“30%、35%或我们决定的任何数字”的关税。

利普斯基认为，欧盟也有可能面临关税恢复到更高水平的风险——可能是4月公布的20%，或者是特朗普最近威胁的50%。

一个潜在的紧张点可能是欧洲对数字监管的态度。

特朗普最近表示，他将终止与加拿大的贸易谈判——加拿大不受7月9日最后期限的影响——以报复该国的数字服务税，加拿大最终表示将取消这一税收。

本周，欧盟贸易负责人马罗斯·谢夫乔维奇正在华盛顿推动达成贸易协议，欧盟委员会已收到官员正在研究的提案初稿。