乌克兰总统泽连斯基在基辅举行的新闻发布会上表示，美国起草的协议草案已于昨天（周五）正式移交给乌克兰。他提到，相关专家将对草案进行审查。

泽连斯基强调，他将批准适合乌克兰的协议版本，并指出：“如果有任何对我们不利的风险，我当然会毫无保留地与我们的社会分享。”

他补充道：“（根据协议）我们不会接受债务，这一点对我来说非常明确，我也没有看到这样的内容。至少目前，我们谈论的是过去的情况。如果有新的支持计划，美国可能会提出某些条件。”

泽连斯基还谈到了最近在沙特与美国方面达成的协议，该协议旨在确保与俄罗斯在黑海和能源基础设施方面的停火。

他强调，必须建立一个监督停火的机制，否则相关协议将无法成功。他提到，美国首次对这一问题进行了评估，“我们得知，（华盛顿）随后将与沙特、土耳其以及一些欧洲国家进行磋商，讨论是否准备好执行监督行动。”

泽连斯基指出，沙特在能源基础设施相关的停火监督方面缺乏必要的手段。

针对俄罗斯总统普京提出的在基辅设立“临时管理机构”以进行谈判的建议，泽连斯基表示，普京攻击了乌克兰，“他的声明只是试图延长战争，所有这些行为都是在拖延谈判进程以及结束战争的可能性。”

自2022年2月24日以来，俄罗斯对邻国乌克兰发动了军事攻击，并要求乌克兰放弃加入西方军事组织的计划，乌克兰则认为这是对其内政的干涉。