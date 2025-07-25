伊朗和欧洲外交官今天在伊斯坦布尔举行会晤，以启动一项旨在打破德黑兰核计划僵局的新倡议。

欧洲三国（英国、法国和德国）的代表将在伊朗领事馆举行会晤，这是自伊朗6月与以色列爆发为期12天的战争以来的首次会晤。战争中美国轰炸机袭击了伊朗的核设施。

一位因谈判敏感性而不愿透露姓名的欧洲外交官表示，“快速恢复制裁”机制正在讨论中。该机制将自动恢复制裁。这位外交官还表示：“推迟快速恢复制裁的条件是，伊朗必须展现可信的外交承诺，恢复与国际原子能机构（IAEA）的全面合作，并解决对其高浓缩铀库存的担忧。”

欧洲领导人警告称，如果在限制伊朗核计划方面没有取得任何进展，制裁将于8月底重新实施。

在此期间，德黑兰方面表示，美国在唐纳德·特朗普总统第一任期内退出2015年协议，为此，必须重建对其在谈判中作用的信任。

伊朗外交部副部长卡泽姆·加里巴巴迪表示，伊朗的参与取决于“几个基本原则，包括重建伊朗的信任”，因为“伊朗绝对不信任美国”。

加里巴巴迪周四还在社交媒体上发帖称，谈判“不应被用作军事行动等隐藏议程的平台”。

这位伊朗官员坚称，伊朗“根据其合法需求”进行铀浓缩的权利应得到尊重，制裁应予解除。

美国和以色列对伊朗的袭击

伊朗多次重申如果重新实施制裁，将退出其承诺不发展核武器的《不扩散核武器条约》（NPT）的威胁。

此次会谈将以副部长级别举行，伊朗将派外交部副部长马吉德·塔赫特·拉万奇作为其代表出席。

5月份伊斯坦布尔也曾举行类似的会谈。

虽然欧洲三国代表的身份尚不清楚，但预计欧盟外交和安全政策副高级代表将出席。

英国、法国和德国是签署2015年协议的国家之一，此外还有美国、俄罗斯和中国。美国于2018年退出该协议，是受到时任总统特朗普坚称“该协议不够严厉”的影响。根据最初的协议，俄罗斯和中国均无权否决重新实施制裁。

在以色列和美国发动袭击（美国B-52轰炸机袭击伊朗的三处核设施）之后，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐指责欧洲三国虚伪，称其“未能履行承诺，支持以色列的袭击”。

伊朗以导弹袭击以色列和卡塔尔的美国基地作为回应。

欧洲官员表示，他们希望避免进一步冲突，愿意通过谈判解决问题，但警告称时间已不多了。

伊朗原子能组织发言人周四表示，在以色列和美国最近的袭击之后，伊朗核工业将“重新取得发展”。