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美国检测到"更具传染性"的新冠病毒变异株病例
尽管新变种病毒被认为不会导致更严重的疾病,但官方仍建议在人群密集的场所佩戴口罩,并增加疫苗和治疗药物的供应。
美国检测到"更具传染性"的新冠病毒变异株病例
Airport screening identifies multiple cases of the new COVID-19 variant / AFP
2025年5月23日

美国疾病控制与预防中心（CDC）的机场筛查项目已发现多例新冠病毒新变种NB.1.8.1病例。据报道，这一变种与中国近期新冠病毒大幅激增有关，并正在亚洲多个地区传播。

根据CDC的机场检测合作伙伴Ginkgo Bioworks提供的数据，国际旅客在加利福尼亚州、华盛顿州、弗吉尼亚州和纽约市的机场检测中被发现感染了NB.1.8.1变种。CBS新闻于周四报道了这一消息。

最近发布在全球共享流感数据倡议（GISAID）数据库上的测序数据显示，这些NB.1.8.1病例来自多个国家的旅客，包括日本、韩国、法国、泰国、荷兰、西班牙、越南、中国和台湾。

记录显示，这些旅客的检测时间为4月22日至5月12日之间。

传播性更强

包括俄亥俄州、罗德岛州和夏威夷州在内的其他州卫生部门也报告了NB.1.8.1变种病例，这些病例与机场筛查发现的病例无关。

在加利福尼亚州和华盛顿州，最早的病例可追溯到3月底和4月初。

目前，NB.1.8.1变种已在中国成为主要流行毒株，并在亚洲部分地区传播，导致香港和台湾的新冠病例和住院人数增加。

尽管目前认为该变种不会引发更严重的疾病，但官员们建议在拥挤场所佩戴口罩，并增加疫苗和治疗药物的供应。

早期研究表明，由于与人体细胞结合能力更强，该变种的传播性更高，但与其他毒株相比，其免疫逃逸能力并未显著增强。

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