苏丹战时首都苏丹港连续第三天传出爆炸声，自准军事部队开始攻击与军方结盟的政府权力中心以来，冲突持续升级。

据法新社记者周二报道，黎明时分苏丹港方向传来巨大的爆炸声，并可见浓烟升起。目击者称，爆炸发生在港口附近的一处仓库。与此同时，城市北部的目击者报告称，从一个军事基地发射了防空导弹。

此前，一次无人机袭击导致苏丹港机场的所有航班停飞。据该国战时首都的一名机场官员透露，“无人机袭击了机场的民用区域。”这位匿名官员还指出两天前机场的军事基地首次遭到无人机袭击，军方将此归咎于准军事快速支援部队（RSF）。

这些袭击标志着冲突的急剧升级。作为红海沿岸的重要城市，苏丹港此前一直是人道主义、交通和外交的枢纽，也是与军方结盟的政府所在地，直到本周才首次遭到地面和空中袭击。

周日，靠近机场的一处军营——苏丹唯一运作中的国际机场——遭到无人机袭击，随后周一城市内的燃料库也成为袭击目标。在这两起事件中，军方消息来源均指责准军事快速支援部队所为。军方与准军事快速支援部队之间的战争已经持续了两年，造成了严重破坏。

这些袭击发生之前，军方消息人士称，他们摧毁了准军事快速支援部队控制的尼亚拉机场的一架飞机和武器库。