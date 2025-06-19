意大利国防巨头莱昂纳多董事长斯特凡诺·蓬泰科沃(Stefano Pontecorvo)在最近的一次采访中表示，他们的目标是通过与土耳其国防公司白卡尔（Baykar）成立的合资公司，在无人机系统领域占据领先地位。

蓬泰科沃在巴黎布尔歇机场举办的第55届巴黎航展上接受TRT World采访时说道：“我们非常荣幸被白卡尔选中……我们也选择了白卡尔。白卡尔是一家很棒的公司，可能是世界上最好的公司。”

据报道，LBA Systems由两家公司各占50%的股份共同组建，将从事无人机的设计、开发、生产和维护。

蓬泰科沃表示：“我们非常重视此次合作，这是我们历史上首次与白卡尔公司设立联合展台。”

莱昂纳多总裁还补充道：“我们的目标是成为无人机领域的领先企业，并将在此基础上与白卡尔公司携手发展。我们将为欧洲和全球市场开发一款非凡的产品。”

蓬泰科沃表示，除阿肯哲 TB3和TB2外，莱昂纳多自主研发的无人机也将在合资企业中占据主导地位。

他说，合资企业将采用固定平台，莱昂纳多将在这方面“做出最大贡献”。我们与许多土耳其公司合作，非常荣幸也能与白卡尔公司合作。白卡尔公司和我们一样，对技术、研发充满热情。因此，我们可以携手共创辉煌，这将为欧洲防务，尤其是在无人机领域落后的欧洲做出非常重要的贡献。”

这位意大利企业家还补充说，技术进步非常快，所以他们的研发工作从在一个固定平台上部署三四架无人机开始。