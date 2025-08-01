美国总统唐纳德·特朗普宣布对部分商品征收低于威胁水平的关税，并将实施时间推迟至8月7日，一些亚洲国家因此松了一口气。
然而，芯片制造巨头台湾等其他国家仍然对谈判进一步降低关税抱有希望，而关于转运货物和对日本汽车征收关税的不确定性依然存在。
特朗普的声明并未涉及出口大国中国——目前中美正在就贸易协议进行谈判，目标是在8月12日的最后期限前达成协议。以下是其他一些亚洲经济体的反应：
泰国：‘重大成功’
泰国政府发言人表示，对于泰国和柬埔寨来说，19%的关税比此前威胁的36%要低得多，这对两国来说是一个缓解。泰国称这是一次“重大成功”，并表示这是“旨在维护泰国出口基础和长期经济稳定的双赢策略”。
2024年，美国与泰国的贸易逆差达到了456亿美元，泰国的主要出口产品包括机械、车辆和汽车零部件。
柬埔寨：‘最好的消息’
柬埔寨首相洪玛奈称这是“对柬埔寨人民和经济发展的最好消息”。
作为西方品牌低成本服装的主要生产国，柬埔寨原本面临40%的关税威胁。
邻国越南在7月初与美国达成协议，将关税降至20%。
关于转运货物的疑问
然而，美国还计划对通过第三国运输到美国的商品——即所谓的转运货物——征收40%的附加费。这可能会对东南亚国家造成特别打击，因为这些国家的生产链与中国紧密相连。例如，许多柬埔寨工厂由中国企业拥有，美国白宫指责柬埔寨允许中国商品在前往美国市场的途中中转，从而规避对中国更高的关税。
然而，专家对美国如何定义这些“转运”商品仍不清楚。部分生产在过境国进行的货物状况、原产地文件的充分性以及如何衡量过境过程中的价值贡献等问题尚不明确。
台湾：仍在争取
台湾总统赖清德称特朗普宣布的20%关税是“暂时的……如果达成协议，可能会进一步降低”。美国总统此前曾威胁对台湾征收32%的税率，并可能对该岛大量出口的半导体产品征收关税。
台湾人工智能芯片行业的需求飙升，推动了其与美国的贸易顺差，使其成为特朗普关税政策的目标之一。
台湾副总统萧美琴最近表示，美国“需要台湾来支持弹性供应链、制造业以及一些高端技术”。
日本：汽车关税的困惑
日本与美国上周达成的协议将关税从威胁的25%降至15%，该关税将从8月7日起实施。然而，日本汽车出口已经受到25%关税的影响，东京希望了解这一税率何时也会降低。日本政府发言人林芳正周五表示，日本“将继续敦促美方尽快采取措施落实最近的协议，包括降低汽车和汽车零部件的关税”。
此外，特朗普声称日本作为“签约奖励”将向美国投资5500亿美元，并将收回90%的利润，这一说法也引发了困惑。