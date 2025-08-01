美国总统唐纳德·特朗普宣布对部分商品征收低于威胁水平的关税，并将实施时间推迟至8月7日，一些亚洲国家因此松了一口气。

然而，芯片制造巨头台湾等其他国家仍然对谈判进一步降低关税抱有希望，而关于转运货物和对日本汽车征收关税的不确定性依然存在。

特朗普的声明并未涉及出口大国中国——目前中美正在就贸易协议进行谈判，目标是在8月12日的最后期限前达成协议。以下是其他一些亚洲经济体的反应：

泰国：‘重大成功’

泰国政府发言人表示，对于泰国和柬埔寨来说，19%的关税比此前威胁的36%要低得多，这对两国来说是一个缓解。泰国称这是一次“重大成功”，并表示这是“旨在维护泰国出口基础和长期经济稳定的双赢策略”。

2024年，美国与泰国的贸易逆差达到了456亿美元，泰国的主要出口产品包括机械、车辆和汽车零部件。

柬埔寨：‘最好的消息’

柬埔寨首相洪玛奈称这是“对柬埔寨人民和经济发展的最好消息”。

作为西方品牌低成本服装的主要生产国，柬埔寨原本面临40%的关税威胁。

邻国越南在7月初与美国达成协议，将关税降至20%。