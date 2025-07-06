7月5日，伦敦发生了一场支持巴勒斯坦行动（Palestine Action）的抗议活动，超过20人被逮捕。示威者聚集起来，抗议一项将该非暴力活动组织列为恐怖组织的新法律。

这是英国政府首次将一个非暴力抗议组织认定为恐怖组织。此前，7月4日，高等法院驳回了一项试图根据反恐法律阻止该禁令的紧急法律挑战。

从7月5日起，在英国成为巴勒斯坦行动的成员或公开支持该组织都被视为刑事犯罪，最高可判处14年监禁。

伦敦大都会警察局证实，在议会广场的抗议活动中进行了逮捕，并警告称，他们将对任何与支持被禁组织相关的犯罪行为采取行动——伦敦还计划举行多场公共活动。

“该组织现已被禁，表达议会要求对其支持属于刑事犯罪，”警方在声明中表示。“逮捕行动正在进行中。”

警方表示，根据《2000年反恐法》，已有超过20人因涉嫌犯罪被捕。

警方补充道：“本周末伦敦将举行多场活动，任何参加活动的人都应注意，执法人员将对包括支持被禁组织在内的犯罪行为采取行动。”

‘严厉’

7月2日，议员们以压倒性多数支持内政大臣耶维特·库珀（Yvette Cooper）根据《2000年反恐法》将该组织列为被禁组织的决定。上议院也批准了这一举措。

这一决定遭到联合国专家、民权组织和文化人士的谴责，他们认为这一举措“严厉”，并警告称，这使得国家可以“毫无法律约束地针对任何其认为不合意的抗议活动”。

批评者认为，这一决定将抗议活动与恐怖主义混为一谈，开创了危险的先例。

巴勒斯坦行动表示，他们正在寻求“紧急上诉，以防止一场将成千上万人一夜之间定为犯罪的反乌托邦噩梦”。

另一场法庭听证会定于7月21日举行，届时该组织将申请司法审查，以试图推翻这一命令。

“这一裁决巩固了英国向警察国家方向发展的轨迹，对挑战国家利益的抗议活动几乎没有容忍度，”国际人权组织CAGE的公共倡导负责人阿纳斯·穆斯塔法（Anas Mustapha）表示。

“尽管今天的决定已经作出，但斗争仍在继续，”他补充道。“阻止种族灭绝和拆除种族隔离定居殖民主义犹太复国主义实体的运动将继续进行。”

除非审查成功，否则成为该组织成员或邀请支持该组织的行为将面临最高14年的监禁。