请闭上眼睛片刻。想象自己站在埃菲尔铁塔前，其格状结构直插云霄。或者想象在印度泰姬陵的庭院里漫步，这座神奇建筑倒映在前方的水池中。

现在，想象没有视觉的情况下感受这一切。

你会如何感受它的宏伟、细节和历史？对于盲人和视障人士来说，美不是用来看的，而是用来感受的。

大多数博物馆有着明确的规定："可以看，但不能摸。"但在马德里有一个地方，特别是对视障人士来说，情况恰恰相反。

在本期节目中，我们将探讨蒂夫洛逻辑博物馆（盲人博物馆）如何让视障人士体验世界标志性地标的美。

我是（艾尔肯），您正在收听TRT 环球播客节目。

马德里的蒂夫洛逻辑博物馆得名于希腊语"tuphlos"，意为"盲人"。这里收藏着来自世界各地37个标志性纪念碑的触觉复制品。从罗马斗兽场到纽约自由女神像，参观者可以在这里触摸这些著名地标的形状、质地和细节。这是一次独特的感官之旅。

这座博物馆是西班牙国家盲人组织ONCE的创意。该组织成立于1938年，如今拥有71,000名会员。

该组织指出，博物馆往往对残障人士来说难以使用。西班牙国家盲人组织执行官安赫尔·路易斯·戈麦斯·布拉斯克斯强调，通用无障碍让每个人的生活都更轻松，因为任何人在生命中都可能经历残障，即使是暂时的。

1992年，他们开放了这座博物馆。无论您是盲人、明眼人还是部分视障人士，都欢迎您近距离探索这些令人惊叹的模型。这些模型按比例用木材、石材和树脂等材料制成。它们的设计目的就是供人触摸探索。

美国残障权利倡导者、哈佛法学院第一位聋盲毕业生哈本·吉尔马参观了展览，并在YouTube上分享了她的体验。

她赞扬了这座博物馆，称这是她唯一能在一个房间里触摸世界纪念碑的地方。吉尔马还提到，她原以为意大利比萨斜塔会有很戏剧性的倾斜度，但实际上倾斜更加微妙。

巴塒罗那著名的圣家堂模型特别吸引参观者，这座建筑以其高耸的尖塔和复杂的设计而闻名。

想象用手指抚过这座精致的教堂，你会感受到光滑起伏的曲线形成不规则的峰顶。高耸纤细的塔楼表面刻有精致的细线——展现了建筑师兼设计师安东尼·高迪石雕工艺的复杂性。立面的质地更加丰富，凸起和边缘形成复杂的图案。

当参观者追寻模型的轮廓时，希望他们能感受到这些著名建筑师注入建筑中的宏伟感和能量。

全球至少有22亿人存在某种形式的视力障碍。因此，还有许多其他为视障访客设计的展览，比如在捷克共和国，布拉格国家美术馆为盲人和弱视访客提供VR体验，让他们能够"触摸"世界上最大的三件雕塑杰作。

或者在智利圣地亚哥的"墙上的手：无障碍街头艺术"展览，这里的一些令人兴奋的街头艺术配备了触摸面板、盲文和语音导览，让视障艺术爱好者可以通过手指体验大型艺术作品。

但西班牙博物馆与众不同，因为西班牙国家盲人组织基金会强调，这不仅仅是与物品互动，而是真正感受它们所讲述的故事。

除了世界地标的模型外，博物馆还展示视障艺术家创作的艺术品，以及帮助盲人接触文化的工具，如可追溯到19世纪初的盲文书籍。

但不只是纪念碑可以触摸...西班牙国家盲人组织基金会还推出了名为"触摸普拉多"的展览，使伟大的艺术作品更具包容性。这个展览在马德里普拉多博物馆展出，旨在让盲人或视力受限的人能够对蒙娜丽莎等著名画作形成心理图像。

展览包括六幅复制画作，其中包括埃尔·格列柯的《贵族》。

这些触觉复制品是一种特殊技术的成果，称为"触觉印刷"或"3D触觉印刷"。这项技术由西班牙多雷罗工作室开发，首次应用于2010年一位因病失去大部分视力的记者的摄影展。

这个过程使用特殊油墨和紫外线光来凸显图像的某些部分，使作品可以被视觉化。印刷品的凸起部分使视障人士能够通过触摸感受和解读图像。

这个过程通过使用对紫外线有反应的油墨来工作，这些油墨会固化并形成凸起的纹理，代表原始图像的不同方面。这样就能创造出可触摸的呈现方式，可用于各种目的，包括提高视障人士获取视觉信息的可及性。

日本领先的数码相机供应商佳能也在名为"未见之世界"的全球展览中使用了这种将照片转换为触觉体验的技术。展览包括一系列世界知名摄影师拍摄的照片。这些作品配有凸起印刷品、音频描述、声景和盲文，以供触觉体验。

但这个过程可能相当昂贵。仅普拉多博物馆就为触觉版蒙娜丽莎支付了超过6万美元，重现过程花了二十天。但许多人认为这值得每一分钱，因为它帮助参观者与这些强大的图像及其讲述的故事建立联系。

如果您是明眼人并决定参观这些展览，可以戴上通常提供的黑色纸板眼镜，像视障人士一样体验展览。

仅在2023年，蒂夫洛逻辑博物馆就接待了超过16,000名参观者。

正是这样的地方带来了全新层次的连接。毕竟，这不仅仅关乎触摸的物理行为，更是打破阻碍许多人亲身体验世界伟大奇迹的障碍。

这两个展览不仅仅是学习的场所，更是让参观者能够更贴近文化的地方。对我们所有人来说，这提醒着我们，视觉并非欣赏建筑和历史之美的唯一方式，我们所有的感官都提供了理解周围世界的不同途径。

本集节目到此结束。感谢收听，下次再见！本节目改编自TRT World的一篇文章。