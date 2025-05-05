伊朗外长周一访问巴基斯坦，试图在上个月印度管辖的克什米尔地区发生致命袭击后，调解伊斯兰堡与新德里之间的紧张局势。

据巴基斯坦外交部表示，这是自克什米尔争议地区发生致命袭击以来，首次有外国政要访问巴基斯坦。此次访问由阿巴斯·阿拉格奇（Abbas Araghchi）率领，恰逢德黑兰提出愿意帮助缓解两国紧张局势的几天后。

阿拉格奇抵达伊斯兰堡附近的机场后，受到了巴基斯坦高级官员的欢迎。据外交部透露，他将与巴基斯坦外长伊沙克·达尔（Ishaq Dar）、总统阿西夫·阿里·扎尔达里（Asif Ali Zardari）以及总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）会面。

外交部未提供进一步细节。

巴基斯坦武装部队自上周以来一直处于高度戒备状态。此前，内阁部长阿塔乌拉·塔拉尔表示，他掌握可靠情报，印度可能会袭击巴基斯坦，以报复 4 月 22 日印控克什米尔地区帕哈尔加姆镇发生的袭击事件，该事件造成 26 名游客（其中大部分是印度教徒）死亡。

巴基斯坦否认与袭击有关，并提议进行可信的国际调查。然而，新德里迄今未接受这一提议。包括美国官员在内的多位世界领导人已敦促双方保持克制，避免局势进一步升级。

克什米尔地区被印度和巴基斯坦分割，两国都声称对该地区拥有全部主权。至今为止，这两个国家爆发的三场战争中，有两场是由于在喜马拉雅地区的争端引发的。两国关系长期以来一直受到冲突、强硬外交和相互不信任的影响，而这一局面的根本原因主要在于围绕克什米尔的竞争。

最近的紧张局势导致两国驱逐对方的外交官和公民，并关闭了领空。