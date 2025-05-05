国际
3分钟阅读
伊朗最高外交官访问巴基斯坦以缓和与印度的紧张关系
印度控制的克什米尔地区发生血腥袭击事件后，伊朗试图缓解紧张局势并在伊斯兰堡和新德里之间进行调解。
伊朗最高外交官访问巴基斯坦以缓和与印度的紧张关系
Abbas Araghchi's visit is the first by a foreign dignitary since tensions flared. / Photo: AP
2025年5月5日

伊朗外长周一访问巴基斯坦，试图在上个月印度管辖的克什米尔地区发生致命袭击后，调解伊斯兰堡与新德里之间的紧张局势。

据巴基斯坦外交部表示，这是自克什米尔争议地区发生致命袭击以来，首次有外国政要访问巴基斯坦。此次访问由阿巴斯·阿拉格奇（Abbas Araghchi）率领，恰逢德黑兰提出愿意帮助缓解两国紧张局势的几天后。

阿拉格奇抵达伊斯兰堡附近的机场后，受到了巴基斯坦高级官员的欢迎。据外交部透露，他将与巴基斯坦外长伊沙克·达尔（Ishaq Dar）、总统阿西夫·阿里·扎尔达里（Asif Ali Zardari）以及总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）会面。

外交部未提供进一步细节。

巴基斯坦武装部队自上周以来一直处于高度戒备状态。此前，内阁部长阿塔乌拉·塔拉尔表示，他掌握可靠情报，印度可能会袭击巴基斯坦，以报复 4 月 22 日印控克什米尔地区帕哈尔加姆镇发生的袭击事件，该事件造成 26 名游客（其中大部分是印度教徒）死亡。

巴基斯坦否认与袭击有关，并提议进行可信的国际调查。然而，新德里迄今未接受这一提议。包括美国官员在内的多位世界领导人已敦促双方保持克制，避免局势进一步升级。

克什米尔地区被印度和巴基斯坦分割，两国都声称对该地区拥有全部主权。至今为止，这两个国家爆发的三场战争中，有两场是由于在喜马拉雅地区的争端引发的。两国关系长期以来一直受到冲突、强硬外交和相互不信任的影响，而这一局面的根本原因主要在于围绕克什米尔的竞争。

最近的紧张局势导致两国驱逐对方的外交官和公民，并关闭了领空。

探索
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
马尔丁亚述集市经修复后重新开放
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
如果安妮·弗兰克还活着，她会写下关于加沙种族灭绝的故事
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
土耳其的“书籍医院”：稀有手稿一页一页地重获新生
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
埃尔多安：土耳其以色列和黎巴嫩停火表示满意
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
土耳其艺术家用艺术振兴桑给巴尔的蓝色经济
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
伊玛目加扎利陵墓面临倒塌
为什么有些护照比其他护照更有效？
为什么有些护照比其他护照更有效？
爱是什么？取决于你所说的语言！
爱是什么？取决于你所说的语言！
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
斯特拉迪瓦里小提琴以 1130 万美元被拍卖
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
土耳其电视剧如何塑造其在全球的形象
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
埃尔多安：土耳其是欧盟和乌克兰战争结束的关键
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
乌克兰战争:埃尔多安对特朗普的和平倡议表示欢迎
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
哈坎·菲丹：欧洲正在重新发现土耳其的优势，这是在全球危机中的一个趋势
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
2025年土耳其的阿尔泰坦克将进入国家库存
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
土耳其海军工业:在水域中掀起新浪潮
抢先了解 TRT Global。分享您的反馈！
Contact us