国际 5分钟阅读 亲以色列游说如何重塑美国校园的言论自由 亲以色列游说如何重塑美国校园的言论自由 随着支持以色列的倡导团体如美国反诽谤联盟(ADL)直接与美国大学接触,针对支持巴勒斯坦的活动的政策引发了对公民权利的警报,以及政府对校园异议的影响。 随着支持以色列的倡导团体如美国反诽谤联盟(ADL)直接与美国大学接触,针对支持巴勒斯坦的活动的政策引发了对公民权利的警报,以及政府对校园异议的影响。

Just two days ahead of Khalil’s arrest, ADL CEO Jonathan Greenblatt publicly stated that he had been “engaging directly” with Colombia University officials to address efforts to combat anti-Semitism on campus. / Reuters