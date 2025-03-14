“对于所有参与支持圣战主义抗议的外国居民，我们警告你们：到2025年，我们会找到你们，并将你们驱逐出境。”

这是美国总统唐纳德·特朗普于1月29日签署的行政命令在白宫官网上的描述。据美国政府称，该命令旨在采取“强有力且前所未有的措施”，以应对大学校园和公共场所的反犹太主义行为。

在随附的事实说明中，特朗普指责这些“外国居民”庆祝哈马斯的大规模强奸、绑架和谋杀行为，同时阻碍犹太教堂活动、袭击信徒并破坏美国的纪念碑和雕像。

然而，批评者认为，该命令的广泛措辞及其实施方式直接打击了支持巴勒斯坦的活动以及美国的言论自由权。

仅仅在命令签署数周后，3月10日，纽约哥伦比亚大学的巴勒斯坦学生活动家马哈茂德·哈利勒被拘留。

特朗普在社交媒体上称哈利勒为“激进的亲哈马斯外国学生”。哈利勒是持有绿卡的美国永久居民，并未被正式指控犯罪。

他的逮捕引发了国际社会的迅速反应，民权组织、律师和学者纷纷谴责此举为对第一修正案权利的严重侵犯。

至今，美国国土安全部（DHS）仅提供了模糊的理由来解释哈利勒的拘留。

一则社交媒体帖子声称，“哈利勒领导了与被指定为恐怖组织的哈马斯相关的活动。”

这一决定依据一项很少使用的移民法，该法赋予国务卿权力，认定非公民在美国的存在“不符合外交政策”，从而使其符合驱逐条件。

然而，白宫尚未对哈利勒提出具体证据，一名联邦法官已暂时中止了他的驱逐，裁定案件缺乏充分的法律依据。

联邦政府对支持巴勒斯坦的学生活动采取了强硬立场，而校园当前的氛围很大程度上受到强大的亲以色列游说组织的影响。

其中最为突出的组织之一是反诽谤联盟（ADL），该组织被广泛认为是美国国内政策中最具影响力的亲以色列倡导力量。

就在哈利勒被捕的两天前，ADL首席执行官乔纳森·格林布拉特公开表示，他正在“直接与哥伦比亚大学官员接触”，以解决校园内反犹太主义问题。

“就在昨天，我前往校园，与犹太学生面对面交流，听取了他们关于骚扰和恐吓的故事，”格林布拉特在3月8日的社交媒体帖子中写道。

他进一步呼吁哥伦比亚大学与州和联邦执法部门更积极地合作，确保被指控反犹行为的学生不仅受到大学的纪律处分，还要面临“违法行为的现实后果”。

两天后，哈利勒被捕——引发了外界对外部游说努力是否在塑造政府对支持巴勒斯坦活动的反应中发挥作用的质疑。