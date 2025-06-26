伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊周四在美国宣布停火结束以伊冲突后首次公开发表声明。

哈梅内伊表示，伊朗战胜了以色列。

哈梅内伊通过其官方X账号向伊朗人民发表电视讲话时表示：“尽管存在种种混乱和各种说法，犹太复国主义政权在伊斯兰共和国的打击下几乎崩溃。”

他还补充道：“我祝贺战胜这个伪犹太复国主义政权。”

哈梅内伊在国家媒体发表的声明中表示：“犹太复国主义政权在伊斯兰共和国的打击下几乎崩溃。”

绝不会投降

哈梅内伊表示，伊朗“绝不会向美国投降”，美国在与以色列冲突期间对伊朗的袭击“一无所获”。

哈梅内伊谈到华盛顿时表示：“华盛顿在这场战争中一无所获。伊朗伊斯兰共和国赢得了战争，并给予美国沉重的打击作为报复，而特朗普正试图掩盖真相。”

哈梅内伊在电视讲话中表示：“美国总统在一份声明中表示，伊朗必须投降。投降！问题不再是铀浓缩或核工业，而是伊朗的投降。”

他说，“这种情况（投降）永远不会发生。永远不会发生。”

伊朗最高领袖结束讲话后不久，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡发布了一条信息，并附上了一张他和特朗普牵手的照片。

内塔尼亚胡表示，为击败我们共同的敌人，解救我们的人质，并迅速扩大和平圈，我们将继续与美国总统唐纳德·特朗普合作。