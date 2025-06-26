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伊朗宗教领袖宣布以色列“几近崩溃”
伊朗宗教领袖哈梅内伊在停火后的首次公开声明中谴责美国袭击伊朗核设施。
伊朗宗教领袖宣布以色列“几近崩溃”
Iran's Khamenei declares victory over Israel. / AP
2025年6月26日

伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊周四在美国宣布停火结束以伊冲突后首次公开发表声明。

哈梅内伊表示，伊朗战胜了以色列。

哈梅内伊通过其官方X账号向伊朗人民发表电视讲话时表示：“尽管存在种种混乱和各种说法，犹太复国主义政权在伊斯兰共和国的打击下几乎崩溃。”

他还补充道：“我祝贺战胜这个伪犹太复国主义政权。”

哈梅内伊在国家媒体发表的声明中表示：“犹太复国主义政权在伊斯兰共和国的打击下几乎崩溃。”

绝不会投降

哈梅内伊表示，伊朗“绝不会向美国投降”，美国在与以色列冲突期间对伊朗的袭击“一无所获”。

哈梅内伊谈到华盛顿时表示：“华盛顿在这场战争中一无所获。伊朗伊斯兰共和国赢得了战争，并给予美国沉重的打击作为报复，而特朗普正试图掩盖真相。”

哈梅内伊在电视讲话中表示：“美国总统在一份声明中表示，伊朗必须投降。投降！问题不再是铀浓缩或核工业，而是伊朗的投降。”

他说，“这种情况（投降）永远不会发生。永远不会发生。”

伊朗最高领袖结束讲话后不久，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡发布了一条信息，并附上了一张他和特朗普牵手的照片。

内塔尼亚胡表示，为击败我们共同的敌人，解救我们的人质，并迅速扩大和平圈，我们将继续与美国总统唐纳德·特朗普合作。

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