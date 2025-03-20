加拿大正在与欧盟进行讨论，计划加入欧盟减少对美国安全依赖的行动，重点是从欧洲购买更多的国防设备，包括战斗机。一位加拿大政府高级官员证实了这一消息。

这位官员因未被授权公开谈论此事而要求匿名。他在周三表示，该计划包括在加拿大国内生产战斗机。

美国总统特朗普发起贸易战，并威胁通过经济手段将加拿大变成美国的第51个州。在这样的背景下，加拿大国防部长比尔·布莱尔受总理马克·卡尼的委托，审查购买美国F-35战斗机的计划，以评估是否有其他选择。一位国防发言人在周末表示，这一审查是基于“不断变化的环境”。

卡尼表示，在加拿大进行更多生产的潜力是一个重要因素。瑞典萨博公司提出的方案承诺将在加拿大进行萨博“鹰狮”战斗机的组装和维护。

卡尼还表示，他计划多元化加拿大的采购渠道，并加强与欧盟的关系。目前，加拿大与美国军工企业洛克希德·马丁公司签订的F-35合同仍然有效，但渥太华仅对首批16架飞机作出了法律资金承诺。两年前，加拿大同意购买88架F-35战斗机，但现在这一计划可能会有所改变。

减少对美国的依赖

周三，欧盟执行机构公布了“2030准备”安全战略，敦促成员国主要从欧洲供应商处购买军事设备，并在某些情况下通过欧盟的帮助降低价格和加快订单。

只有在成本、性能或供应延迟等因素使其更具优势时，才应从国外购买设备。近年来，这个由27个国家组成的联盟约三分之二的订单来自美国国防公司。为了获得新的贷款资格，欧盟国家必须至少从欧盟、挪威或乌克兰的供应商处购买65%的设备。

瑞典制造的萨博“鹰狮”战斗机目前被瑞典、捷克、匈牙利、南非、巴西和泰国的军队使用。

上个月，特朗普政府表示，未来欧洲人将不得不自己保护自己以及乌克兰。法国则推动“购买欧洲”的政策。

周二，卡尼在访问加拿大北部期间宣布了一项价值42亿加元的雷达采购计划，该雷达系统来自澳大利亚。

一位加拿大政府高级官员表示，澳大利亚的雷达系统将由一系列长度近1.6公里的支柱组成。这位官员因未被授权公开谈论此事而要求匿名。他还表示，无法预测澳大利亚的采购决定在华盛顿的政治反应，但美国军方官员对此表示欢迎。