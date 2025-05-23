南非 Sibanye Stillwater 公司周五表示，正在努力营救约翰内斯堡附近克卢夫金矿被困 289 名矿工。

Sibanye Stillwater矿发言人说道：“我们可以确认，克卢夫7号矿井发生了事故，目前正在进行安全维护和矿井检查程序。我们将按照这些程序，将工人转移到地面。”

该发言人表示，所有员工均安全且已完成人数清点，公司正在为他们提供食物。

他补充道：“我们预测今天中午之前问题将得到解决。”

全国矿工联合会（NUM）此前发表声明表示，获得的报告中称，事故发生在周四22点左右（格林威治标准时间20点）。

深度3公里的金矿

首席矿业督察戴维·姆西扎 (David Msiza) 告诉《Daily Maverick》报记者，Sibanye Stillwater金矿的首要任务是“在开始疏散人员之前确保矿井安全。你们不能冒险。工人们已被告知停留在地下站点。”

威特沃特斯兰德金矿深度超过3公里的7号矿井是一个超深矿井，这大大增加了救援工作的难度。

全国矿工联合会对金矿延迟公开情况表示愤怒。

全国矿工联合会 (NUM) 发言人利夫胡瓦尼·曼布鲁 (Livhuwani Mammburu) 告诉《Daily Maverick》记者：“我们对金矿试图隐瞒300 名矿工被困井下且没有食物的事实感到愤怒。”