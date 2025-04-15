当地媒体报道消息说，美国总统唐纳德·特朗普政府计划将国务院预算削减近一半。

根据《华盛顿邮报》周一首次发布的内部备忘录，2026财年拟议预算包括为美国国务院和国际开发署（USAID）拨款284亿美元。这一数字比国会批准的2025年预算少了270亿美元。

根据备忘录，预计将削减人道主义援助支出54%，全球卫生资金削减55%。

对北约和联合国等20个国际组织的支持将被完全取消，但对国际原子能机构和国际民用航空局等一些组织的定向捐助将继续进行。

据称人道主义援助将削减54％，而全球卫生资金将减少55％。

削减措施需要国会批准才能生效。但上述削减计划可能会遭到国会包括共和党议员的反对。

大幅削减

这些讨论与特朗普政府和亿万富翁埃隆马斯克的政府效率部迅速大幅缩减联邦政府规模的努力相吻合。相关举措包括削减数十亿美元的开支和裁掉数千名员工。

特朗普在其第一任期内提议削减约三分之一的美国外交和援助预算。然而，决定联邦政府预算的国会反对特朗普的提议。

备忘录称，其他建议包括取消超过四分之一的外国援助、完全取消全球卫生资金（只留下少量用于艾滋病毒的资金）、取消对联合国的资助、关闭协助阿富汗盟友的主要办公室以及终止一些难民和移民项目。