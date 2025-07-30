以色列拒绝了英国政府在9月承认巴勒斯坦国的决定，除非特拉维夫采取“实质性措施结束加沙的可怕局势”，并称这一举动是对哈马斯的“奖励”。

“英国政府此时的立场转变，在法国的行动和内部政治压力之后，构成了对哈马斯的奖励，并损害了在加沙实现停火以及释放人质框架的努力，”以色列外交部周二在一份声明中表示。

英国首相基尔·斯塔默表示，如果以色列未能采取具体措施结束其在加沙的暴行、同意停火并支持长期和平进程，英国将在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国。

“如果以色列未能采取实质性措施结束加沙的可怕局势、同意停火并承诺实现长期可持续的和平，那么英国将在9月承认巴勒斯坦国，”斯塔默说道。

上周，法国总统埃马纽埃尔·马克龙确认，法国也将在9月的联合国大会上承认巴勒斯坦国。

目前，巴勒斯坦已获得联合国193个成员国中149个国家的承认——这一数字自2023年10月以色列在加沙发动种族灭绝以来有所增加。

人道主义危机加剧压力

英国的立场是在国内外要求以色列结束暴行并允许人道主义援助进入被围困的加沙地带的压力日益增加之际提出的。

自2023年10月7日以来，以色列军队在加沙实施了种族灭绝，据当地卫生部门统计，已有超过6万名巴勒斯坦人被杀。

周一，以色列人权组织B’Tselem和以色列医生人权组织联合指控以色列政府在加沙犯下种族灭绝罪。

他们的联合声明指出，巴勒斯坦社会的系统性破坏以及该地区医疗系统的崩溃。

11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了因涉嫌战争罪和反人类罪的逮捕令。

以色列还因其在加沙持续的种族灭绝行为面临国际法院的种族灭绝案件。