自2023年10月7日以色列对加沙地带发动大规模袭击以来，已有232名记者遇害，据被围困地区的政府媒体办公室表示。

“自加沙地带种族灭绝战争开始以来，遇害记者人数已达到232人，其中包括记者亚当·阿布·哈比德，”该办公室在声明中指出。

阿布·哈比德是一名与多家媒体合作的摄影记者，他在加沙城的一次以色列空袭中丧生。

据阿纳多卢通讯社援引医疗消息人士的话称，他与三名亲属在阿尔亚穆克市场附近的帐篷遭以色列直升机袭击时遇难。

他的妻子和孩子也在袭击中受伤。

媒体办公室谴责以色列“系统性地针对记者”，并呼吁国际和地区媒体机构发声。

“我们认为以色列占领当局、美国政府以及英国、德国和法国等参与种族灭绝的国家应对这些令人发指的暴行负全责，”声明中写道。

以色列在加沙的袭击已导致超过59,500名巴勒斯坦人死亡，其中大部分是妇女和儿童。

这场攻势摧毁了加沙的基础设施，使其医疗系统崩溃，并引发了大范围的饥荒。

2023年11月，国际刑事法院对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡和前国防部长约阿夫·加兰特发出了因涉嫌战争罪和反人类罪的逮捕令。

此外，以色列还因其在该地区的战争面临国际法院的种族灭绝指控。