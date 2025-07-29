纽约市市长埃里克·亚当斯表示，周一在纽约市发生的一起枪击事件中，包括一名警察在内的四人遇害，嫌疑人持突击步枪作案。

亚当斯在新闻发布会上说道，“今晚有五名无辜者遭到枪击，其中四人不幸丧生，包括纽约市警察局（NYPD）的一名成员伊斯兰警官。这又是一场毫无意义的枪支暴力悲剧。”

亚当斯表示，死者包括两名男性、一名女性以及36岁的警察迪达鲁尔·伊斯兰。他是一名来自孟加拉国的移民，已婚并育有两个儿子，而他的妻子目前怀有第三个孩子。

亚当斯补充道，“另一名男性目前伤势严重，正在与死神搏斗，情况危急。这是一次暴力且令人发指的袭击。”

枪击事件发生在周一下午6点30分左右，地点是位于公园大道345号的一座44层摩天大楼。该大楼内有多家知名企业，包括黑石集团、美国银行、毕马威以及美国国家橄榄球联盟（NFL）的总部。

据执法部门消息人士透露，枪手携带突击步枪进入大楼并开火，导致一名NYPD警官死亡，两人重伤。随后，他乘电梯到达黑石集团总部所在的33层，并在那里将自己反锁，最终因自残枪伤死亡。

NYPD局长杰西卡·蒂施在社交平台X上表示，“目前，现场已被控制，唯一的枪手已被消灭。”

纽约州州长凯西·霍楚尔确认已收到相关简报，官员们称此次事件的应急响应迅速且协调有序。

据报道，嫌疑人为一名27岁的拉斯维加斯男子。消息人士称，他似乎有针对性地选择了作案地点，并携带了大量武器。

联邦调查局（FBI）及其他联邦机构已协助NYPD确保大楼安全并调查此次袭击事件。这是纽约近年来对执法部门最严重的袭击之一。

NYPD尚未确认伤者的姓名或具体情况。

事发大楼一度被封锁，警方呼吁民众避开东52街、公园大道和莱克星顿大道之间的区域。