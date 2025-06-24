以色列国防部长以色列·卡茨下令军队对伊朗首都德黑兰发动猛烈打击，指控伊朗违反了两国之间的停火协议。

卡茨在接受《新消息报》采访时表示：“我已指示以色列国防军（IDF），在与总理协调后，继续对德黑兰的政权目标和恐怖主义基础设施进行猛烈打击，以回应昨日的行动。”

卡茨声称，他下达这一命令是因为“伊朗完全违反了美国总统宣布的停火协议，并向以色列发射导弹。”

就在此之前，以色列军方通知公众，现在可以安全地离开避难所。

此前，以色列军方声称，在美国总统唐纳德·特朗普宣布停火数小时后，周二北部地区响起了空袭警报，原因是侦测到来自伊朗的新一轮导弹袭击。

伊朗否认指控

然而，据伊朗国家广播电视台（IRIB）和伊朗学生通讯社（ISNA）报道，伊朗否认以色列的指控，称其在同意停火后向以色列发射导弹的说法不属实。

据报道，这一所谓的停火违反事件发生在以色列宣布接受特朗普提出的双边停火提议后不久。

特朗普周一表示，以色列和伊朗已同意达成“全面”和“彻底”的停火，结束了自6月13日以色列对伊朗核设施及其他地点发动袭击以来持续了12天的战争。

伊朗随后进行了导弹反击。之后，美国于周日凌晨轰炸了三个伊朗核设施，声称已将其完全摧毁。

作为报复，伊朗于周一晚间向美国驻卡塔尔的乌代德空军基地发射了一连串导弹。

停火协议于周二格林尼治时间凌晨4点生效，特朗普敦促双方不要违反协议。