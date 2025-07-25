美国政府的内部分析结果显示，没有证据表明巴勒斯坦组织哈马斯系统性地窃取了美国资助的人道主义援助物资。这一发现令人质疑以色列和美国支持这项新的武装特别援助行动的理由。

此前未曾报道的这一分析调查工作是由美国国际开发署（USAID）下属的一个办公室进行的，调查工作于6月底结束。

该分析调查了美国援助伙伴在2023年10月至今年5月期间报告的156起援助物资被盗或丢失案件。

一份详细介绍调查结果的演示文稿幻灯片显示：“没有发现任何指控哈马斯从美国资助的援助中获益的报告。”

一位国务院发言人对调查结果提出异议，称有哈马斯抢劫援助物资的视频，但没有提供任何证据。该发言人还指责传统人道主义组织“掩盖援助欺诈行为”。

调查结果已与美国国际开发署监察长办公室和负责中东政策的国务院官员分享。两位知情人士表示，上述事态发展正值饱受摧残的加沙地带粮食短缺日益严重之际。

以色列坚称，它已承诺允许人道主义援助物资进入，但必须对援助物资进行管控，以防止哈马斯窃取。哈马斯被广泛指责为这场危机的罪魁祸首。

联合国世界粮食计划署估计，加沙210万巴勒斯坦人中的近四分之一正面临类似饥荒的境地。数千人患有严重营养不良，世界卫生组织和该地区的医生报告中说，包括儿童在内的一些人死于饥饿。

联合国还估计，以色列军队在军事飞地附近的分发点杀害了数千名试图获取食物的人，这些分发点由一个名为加沙人道主义救济基金会（GHF）的新私人援助组织运营。GHF正在与一家由前中央情报局官员和美国武装退伍军人运营的营利性美国物流公司合作。

这项研究由美国国际开发署人道主义援助办公室（BHA）进行。在特朗普政府于1月份冻结美国对外援助并终止数千个项目之前，该办公室向加沙提供了最多的援助。

随着美国国际开发署的职能移交给国务院，该机构的关闭程序也随之启动。

分析发现，在156起报告的援助物资盗窃或丢失事件中，至少有44起是“直接或间接”由以色列军事行动造成的。以色列军方没有回应关于这些包含在简报幻灯片中的调查结果的问题。

该研究强调了一个局限性：由于没有对巴勒斯坦受援者进行背景调查，美国资助的物资有可能已经到达哈马斯的行政官员手中。

一位熟悉这项研究的消息人士警告说，没有关于哈马斯大规模挪用援助物资的报道“并不意味着这种情况没有发生”。加沙战争始于2023年10月哈马斯对以色列的袭击。根据以色列的记录，袭击造成1200人死亡，251名人质被劫持。巴勒斯坦卫生官员报告称，自以色列发动攻势以来，约有6万名巴勒斯坦人丧生。

援助机构有义务报告伤亡

巴勒斯坦人道主义援助协会（BHA）审查了联合国机构和其他接受美国援助的人道主义组织提交的156件援助物资被盗或丢失的报告。

另一位知情人士称，美国国际开发署的工作人员在接到美国资助的援助物资被盗或丢失的报告后，会联系合作伙伴组织，调查其与哈马斯的任何联系。

该消息人士称，这些组织在得知哈马斯在附近时，会“转移或停止”援助物资的发放。

在加沙开展业务的援助机构在接受美国资助之前，必须审查其员工、承包商和供应商与该武装团体的联系；然而，美国国务院上个月批准的3000万美元援助款免除了这一要求。

报告指出，美国国际开发署的合作伙伴往往会夸大被美国认定为外国恐怖组织的团体（例如哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战运动）盗窃和挪用援助物资的情况。这是因为他们希望避免扣留美国的资金。

在报告的156件丢失或被盗物品中，63件被列为未破案，35件由武装人员实施，25件由非武装人员实施，11件由以色列军事行动直接实施，11件由腐败承包商实施，5件由援助机构人员的“腐败活动”实施，6件被列为“不明情况下被盗物品”。

报告指出，武装因素包括“武装团伙和其他各类个人”，所有156起事件均已调查，且无一与美国认定为恐怖组织的团体有关。

简报中的另一张幻灯片指出：“绝大多数事件无法明确归咎于特定行为者。我们的合作伙伴经常发现运输途中的货物被盗，但无法识别肇事者。”

美国国际开发署分析报告中的一张幻灯片指出，虽然可能存在一些机密情报报告表明哈马斯正在窃取援助物资，但在美国国际开发署行动期间，美国国际开发署人员失去了访问机密系统的权限。

一位熟悉美国情报评估的消息人士表示，没有任何美国情报报告表明哈马斯正在挪用援助物资，华盛顿完全依赖以色列的消息来源。

根据美国国际开发署的分析，以色列军方被认定对44起导致美国资助援助物资丢失或被盗的事件负有“直接或间接”责任。

其中11起事件与直接军事行动有关，例如空袭或命令平民撤离该地区。分析指出，间接归咎于以色列军队的损失是由于以色列强迫援助组织使用盗窃或抢劫风险高的路线，并无视这些组织提出的替代路线请求。