美国总统唐纳德·特朗普将于周二抵达沙特阿拉伯，开启其海湾之行的第一站，此次访问还将包括卡塔尔和阿联酋。

此次出访标志着特朗普第二任期内的首次重大海外访问，白宫表示，他期待着对该地区进行“历史性回归”。

八年前，特朗普也选择沙特阿拉伯作为他首次总统海外访问的目的地。

在此次访问前几天，白宫在促成印度和巴基斯坦停火、释放一名在加沙被扣押的美国人质以及与伊朗进行新一轮核谈判方面发挥了重要作用。

这些举措是在特朗普上周宣布与也门胡塞武装达成停火协议后展开的。

“交易”

然而，此次海湾之行的重点可能是敲定商业协议。

大西洋理事会斯考克罗夫特中东安全倡议的资深研究员丹尼尔·B·夏皮罗写道，“白宫消息人士透露，总统将专注于‘交易’”。

利雅得、多哈和阿布扎比预计将为这位78岁的亿万富翁总统铺上红地毯，举行盛大的皇家欢迎仪式。

特朗普的发言人卡罗琳·莱维特在访问前表示，“总统期待着踏上他历史性回归中东的旅程，以推动一个‘极端主义被击败，取而代之的是商业和文化交流’的愿景”。

海湾国家在特朗普第二任期内已将自己定位为关键的外交伙伴。

多哈仍是哈马斯与以色列谈判的重要中介，而沙特阿拉伯则在乌克兰战争谈判中发挥了作用。

关于特朗普重返沙特的讨论已持续数月，沙特实际统治者穆罕默德·本·萨勒曼王储承诺向美国贸易和投资注入6000亿美元。

特朗普在回应这一提议时说道,“我会要求王储，这位非常棒的人，把金额增加到大约一万亿美元。我认为他们会这么做，因为我们对他们非常好”。

据一位接近沙特国防部的官员透露，利雅得将推动获得最新的美国F-35战斗机以及价值数十亿美元的最先进防空系统。

该消息人士告诉法新社,“我们将要求这些设备在特朗普任期内交付”。

推动沙特阿拉伯承认以色列的努力可能不会成为此次访问的重点，沙特坚持在达成协议之前必须建立一个巴勒斯坦国家。

与此同时，伊朗问题可能会在访问期间占据重要位置，此前周末在阿曼进行了第四轮谈判。

关于总统计划接受卡塔尔王室赠送的一架豪华波音飞机作为空军一号的争议也在持续发酵。

周日晚间，特朗普面对批评展开反击，称这架飞机是暂时的“礼物”。

他随后表示，这笔交易是“一次非常公开和透明的交易”，并于周一在离开华盛顿前往访问时说道：

“我绝不会拒绝这样的提议。”