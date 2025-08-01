白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，美国总统唐纳德·特朗普对法国、英国和加拿大领导人宣布计划9月份承认巴勒斯坦国感到不安。
莱维特认为，特朗普现在对承认巴勒斯坦的意图提出更加强烈的批评，认为这是“奖励哈马斯，是停火和释放所有人质的主要障碍”。
华盛顿一些最亲密盟友最近的言论进一步强化了特朗普对这一举措的反对立场。特朗普严厉批评了加拿大9月份在联合国宣布承认巴勒斯坦国的意图，同时，他对法国总统埃马纽埃尔·马克龙和英国首相基尔·斯塔默的批评语气则有所缓和。特朗普淡化了马克龙上周的决定，称其“没什么大不了的”，“意义不大”。马克龙此举促使其他国家考虑采取类似举措。
斯塔默本周表示，除非以色列采取包括在加沙停火在内的“具体措施”，否则英国将于9月正式承认巴勒斯坦国。
“没有拖延的余地”
在访问苏格兰与斯塔默会面后，特朗普回答了有关英国决定的问题，称“坦率地说，我不站在那一边”。
加拿大成为本周最新一个宣布有意承认巴勒斯坦的西方国家。
加拿大总理马克·卡尼周三表示：“加沙人民的苦难程度如今已令人难以忍受。”他补充道：“平民日益加剧的苦难使得国际社会不能再拖延采取协调一致的行动，以促进和平、安全和人类生命的尊严。”
这一进展与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的声明不谋而合，古特雷斯表示，巴勒斯坦国是一项“权利”，而非“奖励”。
巴勒斯坦感谢加拿大、马耳他和葡萄牙
在此期间，据WAFA通讯社报道，巴勒斯坦副总统侯赛因·谢赫对加拿大、马耳他和葡萄牙有意在9月联合国大会上正式承认巴勒斯坦国表示欢迎。
WAFA援引一份官方声明称：“谢赫赞扬这三个国家的历史性倡议，并指出它们为增加国际上支持巴勒斯坦人民权利和两国解决方案的支持者数量做出了贡献。”
谢赫表示，希望这些声明能够转化为“实现持久和平和巴勒斯坦国国际合法性的具体步骤”。