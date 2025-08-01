白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示，美国总统唐纳德·特朗普对法国、英国和加拿大领导人宣布计划9月份承认巴勒斯坦国感到不安。

莱维特认为，特朗普现在对承认巴勒斯坦的意图提出更加强烈的批评，认为这是“奖励哈马斯，是停火和释放所有人质的主要障碍”。

华盛顿一些最亲密盟友最近的言论进一步强化了特朗普对这一举措的反对立场。特朗普严厉批评了加拿大9月份在联合国宣布承认巴勒斯坦国的意图，同时，他对法国总统埃马纽埃尔·马克龙和英国首相基尔·斯塔默的批评语气则有所缓和。特朗普淡化了马克龙上周的决定，称其“没什么大不了的”，“意义不大”。马克龙此举促使其他国家考虑采取类似举措。

斯塔默本周表示，除非以色列采取包括在加沙停火在内的“具体措施”，否则英国将于9月正式承认巴勒斯坦国。

“没有拖延的余地”

在访问苏格兰与斯塔默会面后，特朗普回答了有关英国决定的问题，称“坦率地说，我不站在那一边”。

加拿大成为本周最新一个宣布有意承认巴勒斯坦的西方国家。