泰柬在马来西亚会晤 商讨边界争端问题
在周四即将举行的联合边界委员会会议之前，双方举行了预备会谈，旨在在东盟框架内就缓解紧张局势和加强合作等问题进行讨论。
FILE: Cambodia and Thailand PMs shake hands as Malaysia’s Anwar Ibrahim embraces them after ceasefire talks in Putrajaya, July 28, 2025. / AFP
2025年8月4日

根据声明，泰国和柬埔寨官员于周一在马来西亚会面，双方之间的停火协议目前仍然有效。

近几周，泰国与柬埔寨的关系恶化，紧张局势升级至跨境空袭和火箭攻击，导致包括士兵在内的数十人伤亡。这一冲突于7月28日通过停火协议暂时结束。

双方官员在周四的“边界事务委员会”（GBC）会议前进行了讨论。预计此次会议将为更广泛的降级路线图奠定基础，该路线图将纳入东南亚国家联盟框架以及双边军事合作。

在会议之前，马来西亚国防部长穆罕默德·卡立·诺丁于周日与柬埔寨国防部长迪·赛哈和泰国国防部长纳塔蓬·纳克帕尼特举行了三方视频会议。

马来西亚国防部长表示，即将召开的GBC会议将包括来自马来西亚、美国和中国的观察员，这反映了国际社会对确保边境对峙和平解决的关注。

曼谷和金边之间的边界争端集中在柬埔寨的柏威夏省和泰国东北部的乌汶府。自5月28日一名柬埔寨士兵被杀以来，紧张局势再次升级。

此外，泰国军方周一表示，目前扣押了18名柬埔寨士兵，称其为“战俘”。

军方在声明中表示，这些战俘“将在武装冲突完全停止后，根据《日内瓦公约》的规定被遣返。”

在最近的边境冲突中，泰国军队共俘虏了约20名柬埔寨士兵，其中两人已于上周被遣返。

