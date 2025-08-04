根据声明，泰国和柬埔寨官员于周一在马来西亚会面，双方之间的停火协议目前仍然有效。

近几周，泰国与柬埔寨的关系恶化，紧张局势升级至跨境空袭和火箭攻击，导致包括士兵在内的数十人伤亡。这一冲突于7月28日通过停火协议暂时结束。

双方官员在周四的“边界事务委员会”（GBC）会议前进行了讨论。预计此次会议将为更广泛的降级路线图奠定基础，该路线图将纳入东南亚国家联盟框架以及双边军事合作。

在会议之前，马来西亚国防部长穆罕默德·卡立·诺丁于周日与柬埔寨国防部长迪·赛哈和泰国国防部长纳塔蓬·纳克帕尼特举行了三方视频会议。

马来西亚国防部长表示，即将召开的GBC会议将包括来自马来西亚、美国和中国的观察员，这反映了国际社会对确保边境对峙和平解决的关注。