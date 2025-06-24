本周美国东北部和中西部数百万人正在与酷热作斗争。不断上升的气温给电网带来压力，扰乱了交通，并引发了大城市民众的健康担忧。

美国国家气象局（NWS）已向美国东部大部分地区发布了高温警报。由于湿度较高，部分地区的体感温度将高达43°C，预计周末开始的酷热天气将持续一周。

夜间气温也未能缓解高温，东海岸主要城市的气温徘徊在21°C至27°C之间。这些温度对于敏感人群来说是危险的。预计周二纽约气温将达到36°C，创下自1888年以来从未有过的单日最高纪录。

交通运输和能源中断

周一美铁列车延误或减速。该公司实施了安全限制措施，如果环境温度超过35°C，轨道温度超过54°C，则将采取此类措施。东海岸其他城市也报告了类似的中断情况。

电网运营商警告称，由于对风扇和空调的需求旺盛，能源消耗将达到峰值。发电厂被要求满负荷运转，以避免停电。

公共健康问题加剧

卫生官员建议户外工作者定期休息、勤喝水，并注意中暑或疲劳的迹象。华盛顿大学环境健康专家霍华德·弗鲁姆金表示：“热浪作为公共卫生风险的严重性与公众对这一风险的认知之间存在脱节。”

据医学研究人员称，极端高温比洪水或飓风更致命，目前被认为是与气候变化相关的最危险的天气威胁。科学家表示，本周的热浪反映了一个令人担忧的全球趋势。

弗鲁姆金说，上周阿拉斯加北极地区发布了有史以来首个高温预警。很多人都在问：‘哪里安全？’答案很可能是：哪里都不安全”。

气候风险分析师警告称，高温将带来严重的经济后果。