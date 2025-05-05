美国总统唐纳德·特朗普表示，如果在6月19日之前未能达成协议，他将延长中国字节跳动公司剥离TikTok美国资产的最后期限。这款短视频应用在美国拥有1.7亿用户。

特朗普在接受NBC新闻节目“与克里斯汀·韦尔克会面”的采访中表示：“我会……我希望能完成这件事。”这段采访于周五在佛罗里达州棕榈滩的特朗普海湖庄园录制，并于周日在全美播出。

特朗普提到，他对这款应用有“特别的好感”，因为它帮助他在2024年总统选举中赢得了年轻选民的支持。他补充道：“TikTok非常有趣，但它会受到保护。”

特朗普此前已经两次推迟执行国会颁布的TikTok禁令。最初的禁令原定于1月生效。

一项计划中的协议曾试图将TikTok的美国业务剥离，成立一家总部位于美国的新公司，由美国投资者控股和运营。然而，在特朗普宣布对中国商品征收高额关税后，中国表示不会批准该协议，导致谈判搁置。

民主党参议员认为，特朗普无权延长最后期限，并指出此前考虑的协议可能无法满足法律要求。一位亲字节跳动美国投资者的消息人士上个月表示，在6月19日最后期限之前，协议的相关工作仍在进行，但白宫和北京需要先解决关税争端。

特朗普在接受NBC新闻采访时表示，中国希望达成协议，因为145%的关税对其经济造成了影响。他表示，不会为了让北京回到谈判桌而取消关税，但可能会在更广泛的协议中逐步降低关税。

他说 ，“在某个时候，我会降低关税，因为否则你永远无法与他们做生意。而他们非常希望做生意”。

根据法律规定，TikTok必须在1月19日之前停止运营，除非字节跳动完成了对其美国资产的剥离。特朗普于1月20日开始了他的第二个总统任期，并选择不执行该禁令。他首次将最后期限延长至4月初，然后在上个月再次延长至6月19日。