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韩国周二举行总统选举
民主党候选人李在明领先于其主要对手、执政党人民力量党的金文洙。
韩国周二举行总统选举
According to the National Election Commission, some 44.4 million people in the country of 52 million are eligible to vote. / AP
29 分钟前

韩国选民将于周二前往投票站，选举下一任总统，任期五年。这次关键的临时选举中，各竞争候选人正努力争取摇摆选民的支持。

在周一紧张的竞选活动接近尾声之际，主要反对党民主党（DP）总统候选人李在明目前领先于主要竞争对手、执政党国民力量党（PPP）候选人金文洙。

此次选举共有六名候选人参选。据韩联社报道，周一，李在明和金文洙都聚集在首都首尔，进行最后的拉票活动，争取最后时刻的支持。

最新民调显示，61岁的李在明，这位从人权律师转型为政治家的候选人，以49.2%的支持率领先。73岁的金文洙，曾任劳动部长，以36.8%的支持率位居第二。保守派新改革党候选人李俊锡以10.3%的支持率排名第三。

此次总统选举是由于前总统尹锡悦去年12月试图实施戒严的失败尝试而被弹劾和罢免后触发的。

目前，居住在海外的韩国公民已经完成投票，而为期两天的提前投票也已于上周结束。据国家选举委员会统计，在这个拥有5200万人口的国家中，有约4440万人有资格投票。

投票将于当地时间早上6点（格林尼治标准时间6月2日21点）开始，并于晚上8点（格林尼治标准时间6月3日11点）结束。选举日将是法定假日。

由于计票工作将立即开始，选举结果将在周二晚上或周三凌晨揭晓。

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