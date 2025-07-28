泰国和柬埔寨领导人正在马来西亚召开紧急会议，以解决这场致命的边境冲突。国际社会发出和平呼吁，但已进入第五天的冲突仍在继续。

柬埔寨首相洪玛奈和泰国临时总理普坦·韦差亚猜定于周一在马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣的官邸举行会谈。同时担任东南亚国家联盟 (ASEAN) 主席的安瓦尔·易卜拉欣将主持此次会谈。

冲突始于上周四，五名泰国士兵在边境发生的地雷爆炸中受伤，双方都声称冲突是由对方挑起的。冲突中至少有 35 人丧生，超过 26 万人被迫逃离家园。两国都召回了各自的大使，泰国关闭了与柬埔寨的所有边境口岸；只有柬埔寨移民工人获准返回家园。

据双方部队报告，周一边境地区冲突仍在继续。美联社记者则报道消息说，黎明时分，柬埔寨奥多棉吉省三荣县传来枪声。

安瓦尔·易卜拉欣周日晚间表示，双方将提出和平条件，但“重要的是立即停火”。据马来西亚国家通讯社马新社报道，总理表示：“我希望这能奏效。我们需要停止（暴力），即使它不像许多其他国家那么严重。”

此前美国总统唐纳德·特朗普直接施压，警告称如果敌对行动持续下去，美国可能不会继续与两国签订贸易协定。

普坦·韦差亚猜在前往吉隆坡前在曼谷对记者表示，美国和中国代表也将作为观察员出席此次会议，首要任务是立即宣布停火。但他强调，由于柬埔寨未能停止袭击，信任问题可能成为问题。他说：“我们已经明确表示，我们不信任柬埔寨。他们所做的一切都表明，他们没有诚意解决这个问题。因此，他们需要详细解释将采取哪些行动来证明他们的诚意。”

两国之间的暴力冲突是东盟成员国之间罕见的公开军事冲突。东盟是一个由10个成员国组成的区域性组织，以互不侵犯、和平对话和经济合作为荣。

东盟各国外长在周一发表的声明中重申了他们对边境地区不断上升的死亡人数、公共财产遭到破坏以及大量平民流离失所的担忧。外长们敦促两国通过谈判解决争端，并表示支持在周一的会谈中寻求中间立场的努力。

这场冲突也引起了教皇利奥十四世的关注。教皇周日在梵蒂冈表示，他为世界各地所有受战争影响的人们祈祷，“特别是受泰柬边境冲突影响的儿童和流离失所的家庭”。

泰柬两国之间长达800公里的边境几十年来一直是争议地区，但过去的冲突规模有限，持续时间也较短。最近的紧张局势源于5月份的冲突，该冲突导致一名柬埔寨士兵丧生，并引发了一场外交危机，动摇了泰国的国内政治格局。