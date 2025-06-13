在伊朗与以色列持续的“影子战争”中，局势似乎出现了显著升级。据报道，在以色列凌晨的空袭导致多名伊朗高级军事官员丧生后，德黑兰可能发动了报复性攻击。

以色列军方发言人埃菲·德夫林准将周五表示，在以色列对伊朗领土发动大规模空袭后，伊朗发起了无人机和导弹攻击。据悉，以色列此次空袭出动了约200架飞机。

据报道，以色列的攻势导致多名伊朗关键军事人物遇害，包括参谋长穆罕默德·巴盖里、革命卫队指挥官侯赛因·萨拉米以及高级军事战略家戈拉姆·阿里·拉希德。此外，至少六名顶级核科学家也在袭击中丧生。

以色列公共广播公司报道称，该国已开始在叙利亚上空拦截无人机，而第12频道则表示，以色列空军正在沙特阿拉伯上空拦截无人机。同时，约旦国家通讯社报道，约旦今早拦截了多枚进入其领空的导弹和无人机。

据以色列军方电台报道，在伊朗的无人机袭击后，以色列已从本·古里安机场撤离客机。以色列航空公司El Al、Israir和Arkia表示，在以色列对伊朗发动大规模空袭并准备应对报复后，他们已将飞机撤离出境。这些飞机均未载客，本·古里安机场发言人称，机场已于周五关闭，直至另行通知。

以色列表示，撤离和重新部署飞机是过去几天制定的应急计划的一部分。

伊朗尚未正式确认对以色列的任何攻击。然而，伊朗武装部队表示，他们对以色列的回应“没有限制”。

“现在占领耶路撒冷的恐怖政权已经越过所有红线……（我们的回应）将没有限制，”伊朗武装部队总参谋部在一份声明中表示。

另一方面，《泰晤士报》的国防编辑在社交媒体X上表示，英国不会保护以色列免受伊朗的报复性攻击，但未引用具体消息来源。

2024年10月，当伊朗向以色列发射一系列弹道导弹时，英国曾表示，其两架战斗机和一架空中加油机参与了防止局势进一步升级的行动，但战斗机并未攻击任何目标。

英国未参与以色列对伊朗的夜间空袭，英国首相基尔·斯塔默呼吁双方保持克制，重回外交途径。

英国外交部和国防部尚未对是否可能参与保护以色列的问题作出回应。