美国北方司令部（USNORTHCOM）表示，将派遣700名海军陆战队员前往加利福尼亚州洛杉矶，以协助应对移民抗议活动。

“海军陆战队的调动旨在为第51特遣队提供足够的兵力，以支持联邦主导机构，”北方司令部周一在一份声明中表示。

声明指出，第51特遣队由大约2100名处于第10条状态的国民警卫队士兵和700名现役海军陆战队员组成，并补充说，这些部队已接受过缓和冲突、控制人群以及使用武力规则的相关训练。

美国国防部长和北方司令部此前宣布将动员500名海军陆战队员应对抗议活动，但此次增派的兵力标志着特朗普政府在应对抗议者时对军事力量使用的显著升级。

目前，加州陆军国民警卫队第79步兵旅战斗队的300名成员已抵达洛杉矶，这些部队可能会在当地驻扎长达60天。

特朗普动员国民警卫队和海军陆战队的决定引发了加州州长加文·纽森和洛杉矶市长凯伦·巴斯的强烈反对。他们都表示，当地执法部门完全有能力处理抗议活动，而特朗普调动联邦军队的行为是出于政治目的，可能使局势更加紧张。

纽森周一宣布对特朗普提起诉讼，称总统动员国民警卫队的行为是非法的，侵犯了州主权。

“我们正在起诉唐纳德·特朗普。这是一个人为制造的危机，”纽森在社交媒体X上写道。“他是在制造恐惧和恐慌，以接管州民兵并违反美国宪法。”

特朗普否认了这些指控，称他的行政行动正在帮助解决危机，并表示局势已经失控。

“我认为我们已经很好地控制住了局势，”他在一份声明中说。“我认为这本来会是一个非常糟糕的局面。它正朝着错误的方向发展。现在它正朝着正确的方向发展。”

“我们希望得到加文的支持，因为加文是最大的受益者，因为我们正在解决他的问题，”他继续说道。“我的意思是，他的州一团糟。”

抗议活动始于上周五，当时移民与海关执法局（ICE）突袭了当地企业，并拘留了数百名涉嫌非法居住在美国的人。

特朗普政府表示，ICE的突袭行动将继续进行，这是总统打击非法移民计划的一部分。